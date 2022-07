L’ONU limite l’aide aux rebelles syriens à 6 mois dans une victoire russe

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES – Le Conseil de sécurité de l’ONU a approuvé mardi une résolution prolongeant les livraisons d’aide humanitaire à 4,1 millions de personnes dans le nord-ouest de la Syrie tenu par les rebelles pendant seulement six mois dans une victoire de la Russie. Le vote a été de 12 à 0, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France s’étant abstenus. Les trois membres du conseil disposant d’un droit de veto avaient soutenu une résolution pour une prolongation d’un an qui a été soutenue par la quasi-totalité du conseil de 15 membres, mais a opposé son veto à la Russie vendredi dernier.

L’Irlande et la Norvège, qui ont parrainé la résolution qui a opposé son veto, ont fait circuler lundi un nouveau projet qui prévoit une prolongation de six mois des livraisons via le point de passage turc de Bab al-Hawa jusqu’au 10 janvier. Comme l’exige la Russie, une nouvelle prolongation de six mois après cela nécessitent une nouvelle résolution du Conseil de sécurité.

L’ambassadrice irlandaise à l’ONU, Geraldine Byrne Nason, a déclaré avant le vote qu’après des négociations difficiles, les deux pays avaient redoublé d’efforts pour trouver un moyen de permettre à l’aide “de continuer à atteindre ceux qui en ont le plus besoin en Syrie”.

L’ambassadeur du Kenya auprès de l’ONU, Martin Kimani, s’exprimant au nom des 10 membres élus du conseil pour un mandat de deux ans, a déclaré qu’ils souhaitaient une prolongation d’un an, mais qu’ils étaient favorables à une prolongation de six mois « pour mettre au premier plan les besoins humanitaires du peuple syrien ».

La résolution adoptée mardi est presque identique au projet russe de résolution de 6 mois qui n’a pas obtenu le soutien du Conseil vendredi dernier. La Russie n’a obtenu le soutien de son allié la Chine que lors du vote 2-3 avec 10 abstentions.

La Russie, un proche allié du gouvernement syrien, est restée catégorique sur le fait qu’elle ne soutiendrait qu’une prolongation de six mois. Il a appelé à plusieurs reprises à intensifier les livraisons d’aide humanitaire au nord-ouest depuis la Syrie, à travers les lignes de conflit. Cela donnerait plus de contrôle au gouvernement du président syrien Bashar Assad.

L’ambassadeur adjoint des États-Unis, Richard Mills, s’en est pris à la Russie : « Le vote que nous avons organisé ce matin est ce qui se passe lorsqu’un membre du Conseil prend en otage l’ensemble du Conseil de sécurité, avec la vie d’hommes, de femmes et d’enfants syriens en jeu. »

Avec les besoins humanitaires en Syrie aujourd’hui “plus grands qu’ils ne l’ont jamais été”, il a déclaré que la Russie avait choisi d’ignorer les appels du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, des agences de l’ONU et de plus de 30 organisations non gouvernementales pour un renouvellement d’un an des livraisons transfrontalières.

Il a accusé le régime d’Assad “de corruption, de voler l’aide et de la refuser aux communautés dans le besoin”, affirmant que c’est pourquoi les livraisons d’aide transfrontalières existent. Il a déclaré que la Russie savait que certains des besoins criants en Syrie étaient « le résultat direct » de son invasion de l’Ukraine et des chocs sur les livraisons de nourriture et d’engrais dans le monde.

“Et la simple vérité est que la Russie s’en fiche”, a déclaré Mills.

L’ambassadeur adjoint de Russie, Dmitry Polyansky, a déclaré après le vote qu’il était temps pour Washington, Londres et Paris “de s’habituer à respecter d’abord et avant tout les intérêts des autres États… qui sont directement touchés par les décisions du Conseil de sécurité”.

António Guterres a qualifié le renouvellement de l’aide transfrontalière de « question de vie ou de mort » pour de nombreuses personnes à Idlib, ajoutant : « J’espère vivement qu’après six mois, il sera renouvelé. »

Le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré que l’opération transfrontalière de l’ONU est vitale pour fournir une assistance à des millions de personnes dans le nord-ouest de la Syrie et qu’elle est essentielle pour répondre “à la crise humanitaire en Syrie ainsi qu’à la stabilité régionale”.

Les organisations humanitaires et de défense des droits de l’homme ont déclaré qu’une prolongation de six mois n’était pas suffisante.

Le Dr Houssam al-Nahhas de Human Rights Watch, un ancien médecin urgentiste de l’est d’Alep, a déclaré que le compromis laisse peu de temps aux travailleurs humanitaires pour planifier leurs missions en Syrie.

“Il est extrêmement imprudent de devoir revoir ce débat si tôt, en janvier, alors que les besoins humanitaires sont susceptibles d’augmenter en réponse aux conditions hivernales difficiles dans le nord”, a-t-il déclaré, affirmant que “des solutions plus permanentes et à long terme sont essentielles”.

Le nouveau projet appelle le secrétaire général Guterres à fournir un rapport sur les besoins humanitaires en Syrie d’ici le 10 décembre pour évaluer l’impact d’une éventuelle fermeture de la frontière en janvier si la résolution n’est pas renouvelée.

Le projet demande également à Guterres d’informer le conseil tous les mois et de publier des rapports au moins tous les 60 jours sur l’avancement des livraisons transversales, l’aide humanitaire fournie depuis la Turquie et les «projets de relèvement rapide» en Syrie pour lesquels la Russie a fait pression.

Polyansky a déclaré que la Russie suivra les progrès de la mise en œuvre de la résolution « afin de décider du sort ultime du mécanisme transfrontalier » dans six mois. Il a également appelé à une augmentation des livraisons d’aide à travers les lignes de conflit.

Le nord-ouest d’Idlib est le dernier bastion tenu par les rebelles en Syrie et une région où un groupe militant lié à Al-Qaïda, Hayat Tahrir al-Sham, est le plus puissant. L’ONU a déclaré récemment que les 10 premières années du conflit syrien, qui a commencé en 2011, ont tué plus de 300 000 civils, l’estimation officielle la plus élevée des victimes civiles.

Début juillet 2020, la Chine et la Russie ont opposé leur veto à une résolution de l’ONU qui aurait maintenu deux points de passage frontaliers depuis la Turquie pour l’aide humanitaire à Idlib. Quelques jours plus tard, le conseil a autorisé l’acheminement de l’aide via un seul de ces points de passage, Bab al-Hawa.

Dans un compromis avec la Russie, ce mandat d’un an a été prolongé le 9 juillet 2021, pour six mois, avec six mois supplémentaires sous réserve d’un “rapport de fond” de Guterres. Il s’agissait en fait d’un mandat d’un an car une deuxième résolution n’était pas nécessaire.

Avant les votes de la semaine dernière, le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que 800 camions ont traversé le point de passage de Bab al-Hawa chaque mois l’année dernière, atteignant environ 2,4 millions de personnes, et 4 648 camions ont traversé au cours des six premiers mois de cette année.