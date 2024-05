L’ONU lance une enquête après la mort d’un membre de son personnel à Gaza – Reuters – RT World News

Un ancien officier de l’armée indienne est décédé cette semaine des suites d’un impact non identifié sur une voiture appartenant à l’organisation.

L’ONU a annoncé cette semaine une enquête sur une frappe non identifiée contre une voiture à Rafah, dans le sud de Gaza, qui a tué son premier membre du personnel international dans le conflit Israël-Hamas, rapporte Reuters.

Le membre du personnel, un officier à la retraite de l’armée indienne nommé Waibhav Anil Kale, est décédé et son collègue a été blessé alors qu’ils se rendaient lundi dans un véhicule de l’ONU à l’hôpital européen de Rafah. Tous deux étaient membres du Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies.

L’ONU a mis en place une commission d’enquête pour déterminer les responsabilités dans l’attaque, a déclaré mardi le porte-parole adjoint du secrétaire général, Farhan Haq, cité aux journalistes.



« L’enquête n’en est qu’à ses débuts et les détails de l’incident sont encore en cours de vérification auprès des Forces de défense israéliennes (FDI) », » a-t-il déclaré, soulignant qu’il y a actuellement 71 membres du personnel international de l’ONU à Gaza.

Selon un autre porte-parole du secrétaire général de l’ONU, cité par le Washington Post, les coups de feu qui ont tué l’ouvrier « vient d’un tank » dans une zone où seul Israël exploite des véhicules blindés à Gaza. La voiture aurait été marquée d’un drapeau de l’ONU et les autorités israéliennes auraient été informées de ses déplacements.

L’armée israélienne a déclaré lundi qu’elle n’avait pas été informée de l’itinéraire du véhicule, ajoutant que l’incident avait eu lieu « à l’étude. »

À la suite de l’incident, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a réitéré une « Appel urgent à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et à la libération de tous les otages » disant que le conflit à Gaza continue de faire de lourdes conséquences « non seulement contre les civils, mais aussi contre les travailleurs humanitaires ».















L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, a rapporté lundi séparément qu’un autre membre de son personnel avait été tué au cours du week-end, portant le nombre total d’employés tués à Gaza à 188.

Selon l’UNRWA, quelque 450 000 personnes ont fui Rafah ces derniers jours, alors que les forces israéliennes s’enfoncent plus profondément dans la ville où plus d’un million de civils ont trouvé refuge. L’armée israélienne insiste sur le fait que Rafah est un bastion du Hamas et qu’elle doit attaquer la ville pour l’éliminer.

Israël a déclaré la guerre au Hamas à Gaza à la suite de l’incursion meurtrière du groupe militant le 7 octobre, qui a coûté la vie à plus de 1 100 personnes et vu des centaines d’Israéliens pris en otage.

Plus de 35 000 Palestiniens ont été tués et 78 755 blessés suite à l’offensive israélienne à Gaza, selon les autorités sanitaires de l’enclave.