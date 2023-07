L’ONU lance une alerte à la famine

Jusqu’à 80 millions de personnes seront plongées dans la faim si les objectifs climatiques ne sont pas atteints, a averti un haut responsable

Le monde avance vers un avenir catastrophique où des dizaines de millions de personnes seront menacées de famine à moins que le changement climatique ne soit traité de manière adéquate, a averti le chef des droits de l’homme des Nations Unies lors d’un débat lundi.

S’adressant à des responsables lors de l’événement du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à Genève, en Suisse, Volker Turk a déclaré que les événements météorologiques extrêmes avaient un impact négatif important sur les cultures, les troupeaux et les écosystèmes, suscitant de nouvelles inquiétudes quant à la disponibilité alimentaire mondiale.

« Plus de 828 millions de personnes ont été confrontées à la faim en 2021 », dit Turc. « Et le changement climatique devrait exposer jusqu’à 80 millions de personnes supplémentaires au risque de famine d’ici le milieu de ce siècle.

Il ajouta: « Notre environnement brûle. Ça fond. Ça s’épuise. C’est en train de sécher. C’est en train de mourir » et que ces facteurs se conjuguent pour conduire l’humanité vers une « futur dystopique » à moins que des mesures urgentes et immédiates ne soient prises par les responsables des politiques environnementales.

Aux termes de l’Accord de Paris de 2015, souvent appelé Accords de Paris sur le climat, adopté par 196 parties à l’époque, les signataires ont convenu de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux de 1850-1900 – ou à 1,5 degrés Celsius si possible. .

Il est prévu que les politiques actuelles pourraient contribuer à une augmentation de 2,8 degrés d’ici la fin du siècle, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de l’ONU.

Cependant, Turk a déclaré qu’il était encore temps d’agir pour ne pas « offrir cet avenir de faim et de souffrance à nos enfants et à leurs enfants. Et nous n’avons pas à le faire.

Il ajouta: « Nous, la génération dotée des outils technologiques les plus puissants de l’histoire, avons le pouvoir de le changer. »

Turk a également critiqué les dirigeants mondiaux qui « réaliser la chorégraphie » d’agir pour atténuer le changement climatique, mais « se coincer à court terme » lorsqu’ils sont confrontés à la manière dont les politiques climatiques pourraient avoir un impact sur des industries étroitement liées comme les combustibles fossiles – qui sont souvent soutenues par des subventions gouvernementales.

Dans ses commentaires, Turk a également appelé à la fin de « l’écoblanchiment », dans lequel une entreprise peut tromper les consommateurs en exagérant la durabilité d’un produit ou en sous-estimant son impact sur l’environnement. Il a également critiqué les personnalités qui nient « Sciences du climat ».

La 53e session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies se termine le 14 juillet.