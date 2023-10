L’ONU lance un appel urgent pour aider les réfugiés fuyant le Karabakh — Enjeux mondiaux

« Nous appelons la communauté internationale à soutenir d’urgence les réfugiés et leurs hôtes », a déclaré Filippo Grandi, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. « Le soutien international est crucial pour maintenir cet accueil et nous permettre de répondre aux besoins immédiats et également de tirer parti de la résilience de cette population. »

Suite à l’escalade des hostilités fin septembre, plus de 100 000 réfugiés sont arrivés en Arménie en moins d’une semaine.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés, HCRavec des entités des Nations Unies et des organisations non gouvernementales (ONG) partenaires, lance un appel à des fonds d’urgence pour fournir une aide humanitaire d’urgence et une protection aux réfugiés et à ceux qui les accueillent en Arménie, en soutien à la réponse menée par le gouvernement.

Accueil local « remarquable »

« Les communautés d’accueil locales ont généreusement ouvert leurs portes et fait preuve d’une immense solidarité envers les réfugiés », a déclaré M. Grandi. « La réponse locale, menée par les autorités nationales, les bénévoles et la société civile, a également été tout aussi remarquable. »

Le plan d’intervention d’urgence en Arménie pour les réfugiés rassemble 60 partenaires, dont 43 ONG nationales, et couvre les efforts de secours pour une période de six mois, jusqu’à fin mars 2024.

Le plan commun vise à soutenir quelque 231 000 personnes, dont 136 000 réfugiés et 95 000 membres des communautés d’accueil locales. Le plan tient également compte des mois d’hiver rigoureux à venir.

Répondre aux besoins critiques

Parmi les nouveaux arrivants, on compte quelque 30 000 enfants et de nombreuses personnes vulnérables, notamment des femmes enceintes, des personnes handicapées et d’autres souffrant de problèmes de santé chroniques. Plus de la moitié des réfugiés sont des personnes âgées et des enfants.

Beaucoup ont fui avec seulement les quelques biens qu’ils ont pu récupérer et sont arrivés affligés, épuisés et inquiets quant à l’avenir. Ils ont désormais besoin d’un soutien crucial, selon les agences des Nations Unies.

Devant absorber plus de 100 000 réfugiés en quelques jours, la pression est immense sur la communauté d’accueil en Arménie et sur les services nationaux existants. Les arrivées de réfugiés représentent plus de 3,4 pour cent de la population du pays et s’ajoutent à une population préexistante de réfugiés, de demandeurs d’asile et d’apatrides d’environ 35 000 personnes.

OMS Les réfugiés de la région du Karabakh ont fui vers Goris, en Arménie, où les autorités leur viennent en aide.

Protection d’urgence

Le plan de réponse soutiendra et complétera la réponse du gouvernement, en mettant l’accent sur la protection et l’assistance d’urgence, tout en se concentrant en même temps sur l’inclusion, la résilience et les solutions dès le départ, atteignant à la fois les réfugiés et les communautés d’accueil, selon le HCR.

Le plan couvre plusieurs secteurs, notamment la protection, en mettant l’accent sur la violence sexiste, la protection de l’enfance, l’éducation, la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé, la résilience, le logement et les articles non alimentaires. Une approche à plus long terme visera à garantir l’inclusion et le renforcement des services publics nationaux.