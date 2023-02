L’ONU lance un appel de 397 millions de dollars pour aider les survivants syriens du séisme

Le secrétaire général Antonio Guterres a annoncé cet appel un jour après avoir salué un accord entre les Nations unies et le président syrien Bashar Assad pour ouvrir deux nouveaux points de passage depuis la Turquie pour une période initiale de trois mois. L’ONU n’a été autorisée à acheminer de l’aide dans la région nord-ouest d’Idlib que par un seul point de passage à Bab Al-Hawa, sur l’insistance de l’allié syrien de la Russie.

António Guterres a déclaré que l’ampleur de la dévastation causée par le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a ravagé le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie le 6 février “est l’une des pires de mémoire récente”, et “nous savons tous que l’aide vitale n’est pas arrivée au la vitesse et l’échelle nécessaires.