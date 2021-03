NATIONS UNIES (AP) – Le Secrétaire général Antonio Guterres a lancé un appel urgent jeudi pour un montant de 5,5 milliards de dollars afin d’éviter une «catastrophe» pour 34 millions de personnes dans plus de trois douzaines de pays qui ne sont qu’à un pas de la famine provoquée par les conflits – et le monde Le chef du programme alimentaire a averti que 270 millions de personnes sont confrontées à «une crise de la faim» cette année.

Guterres a déclaré lors d’une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité de l’ONU organisée par les États-Unis que plus de 88 millions de personnes souffraient de «faim aiguë» à la fin de 2020 en raison du conflit et de l’instabilité – une augmentation de 20% en un an – et « les projections pour 2021 indiquent une poursuite de cette tendance effrayante. »

Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, David Beasley, a déclaré que les dirigeants avaient répondu à son avertissement au conseil il y a un an que le monde était au bord de la pandémie de COVID-19 et d’une pandémie de faim qui pourrait pousser le nombre de personnes «marchant au bord de la famine. »De 135 millions à 270 millions et conduisent à des« famines aux proportions bibliques »dans plus de trois douzaines de pays.

Malheureusement, a déclaré Beasley, «les préoccupations de 2020 sont désormais une réalité pour 2021» en raison des nouvelles vagues de COVID-19 et des économies qui ne sont pas encore revenues à la normale.

«Alors, aujourd’hui, je dois vous avertir que nous glissons à nouveau vers le bord de l’abîme», a-t-il déclaré. «Aujourd’hui, 270 millions de personnes sont confrontées à une crise de la faim.»

Guterres et Beasley ont tous deux souligné que la crise de la faim et les famines imminentes sont principalement motivées par les conflits et sont entièrement évitables.

«Les chocs climatiques et la pandémie de COVID-19 alimentent les flammes», a déclaré le secrétaire général de l’ONU.

Il a averti que «sans action immédiate, des millions de personnes atteindront le seuil de la faim et de la mort extrêmes», soulignant les projections montrant que les crises de la faim «s’intensifient et se propagent dans le Sahel et la Corne de l’Afrique, et s’accélèrent au Soudan du Sud, au Yémen. et l’Afghanistan. »

Dans certains pays, a déclaré Guterres, «la famine est déjà là» et «les gens meurent de faim et souffrent de taux de malnutrition critiques».

«Certaines régions du Yémen, du Soudan du Sud et du Burkina Faso sont en proie à la famine ou à des conditions proches de la famine», a-t-il déclaré. «Plus de 150 000 personnes risquent de mourir de faim.»

Cinq années de conflit au Yémen ont déplacé 4 millions de personnes et en ont laissé beaucoup «face à la peine de mort alors que la faim généralisée sévit dans leur nation», a déclaré Guterres. «Environ la moitié de tous les enfants de moins de cinq ans – 2,3 millions – devraient faire face à la malnutrition aiguë en 2021. Quelque 16 millions de personnes sont confrontées à l’insécurité alimentaire.»

Beasley, du PAM, qui était au Yémen il y a deux jours, l’a appelé «l’enfer sur terre dans de nombreux endroits» et a averti que «nous nous dirigeons droit vers la plus grande famine de l’histoire moderne».

À l’hôpital pour enfants Al Sabeen, le meilleur de la capitale Sanaa, il a déclaré que les enfants étaient «de la peau et des os, et mouraient de maladies entièrement évitables ou traitables». L’hôpital dispose de 25 lits et Beasley a déclaré qu’il avait interrogé un médecin sur les enfants qui avaient été refusés. «Elle a répondu: » Ils rentrent chez eux pour mourir. « »

Guterres et Beasley ont cité d’autres pays avec une faim croissante.

Le secrétaire général a déclaré que le Congo, avec des conflits en cours dans son est riche en minéraux et ailleurs, «a connu la plus grande crise alimentaire au monde l’année dernière, avec près de 21,8 millions de personnes confrontées à une faim aiguë entre juillet et décembre».

Beasley, qui s’est rendu au Congo la semaine dernière, a déclaré que «cette année, il est en passe de devenir la plus grande urgence de faim au monde avec 19,6 millions de personnes confrontées à une crise, une urgence ou des niveaux catastrophiques d’insécurité alimentaire, contre 15,6 millions de personnes il y a un an».

En Afghanistan, près de 17 millions de personnes sont confrontées à une situation d’urgence similaire, contre 13,9 millions de personnes, a déclaré Beasley. Au Nigéria, il y a eu «une augmentation fulgurante» de 5 millions de personnes à 13 millions de personnes, et en Syrie, après 10 ans de guerre, «plus de 12 millions de personnes sont confrontées à des niveaux de crise d’insécurité alimentaire ou pire – un record sans précédent. de 9,3 millions de personnes.

Dix ans après la déclaration d’indépendance du Soudan du Sud, Guterres a déclaré que 60% de la population avait de plus en plus faim, avec des violences sporadiques chroniques, des conditions météorologiques extrêmes et l’impact économique du COVID-19 poussant plus de 7 millions de personnes dans une insécurité alimentaire aiguë. Les prix des denrées alimentaires sont si élevés, a-t-il déclaré, qu ‘«une seule assiette de riz et de haricots coûte plus de 180% du salaire quotidien moyen – l’équivalent d’environ 400 dollars ici à New York».

Beasley, qui s’est rendu dans l’ouest de Pibor au Soudan du Sud début février, a déclaré ces derniers jours qu’il avait entendu dire que «les mères avaient recours à nourrir leurs enfants avec la peau d’animaux morts – ou même de la boue», qualifiant les «conditions de famine» de désespérées. et appelant à une «action urgente».

Le chef de l’ONU a déclaré qu’il avait un message simple: «si vous ne nourrissez pas les gens, vous alimentez le conflit».

«Nous devons nous attaquer à la fois à la faim et aux conflits si nous voulons résoudre l’un ou l’autre», a déclaré Guterres.

Il a appelé les donateurs à verser 5,5 milliards de dollars pour «les plus de 34 millions de personnes qui sont déjà confrontées à des niveaux d’urgence d’insécurité alimentaire aiguë».

Le secrétaire général a exhorté les membres du Conseil de sécurité à utiliser leur «position privilégiée pour faire tout ce qui est en votre pouvoir pour mettre fin à la violence, négocier la paix et soulager la faim et les souffrances qui affligent tant de millions de personnes dans le monde».

Beasley a fait écho aux appels, exhortant les donateurs «à ouvrir leur cœur, à faire preuve de compassion et à donner et donner généreusement». Et il a exhorté les dirigeants et les parties impliquées dans le conflit à «investir dans la paix afin qu’à l’avenir les familles désespérées ne soient pas forcées de survivre par la balle et la bombe».

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré que «la malnutrition aiguë peut déclencher d’autres risques, comme la violence sexiste ou l’exploitation et la maltraitance des enfants».

Elle a rappelé la résolution de 2018 du Conseil de sécurité appelant à ce que les «mauvais acteurs» qui utilisent la famine comme arme de guerre fassent l’objet d’une enquête et soient tenus pour responsables et a demandé au Secrétaire général Guterres de multiplier les rapports «afin que plus de civils innocents ne meurent de faim».

Guterres a annoncé qu’il mettait en place un groupe de travail de haut niveau sur la prévention de la famine dirigé par le chef humanitaire de l’ONU Mark Lowcock.

Gabriela Bucher, directrice exécutive de l’organisation humanitaire basée au Royaume-Uni Oxfam International, a déclaré au conseil que l’incapacité à lutter contre la faim avant la crise du COVID-19 «et que l’inégalité rampante et le changement climatique qui ont si souvent déclenché des conflits, nous ont laissés bousculer pour éviter famine à travers le monde.

«Soyons tous clairs: la famine est le symptôme d’un problème plus profond», a-t-elle déclaré. «La crise croissante de la famine se déroule dans un monde où huit des plus grandes entreprises de produits alimentaires et de boissons ont versé plus de 18 milliards de dollars aux actionnaires l’année dernière.»

«Ces dividendes à eux seuls représentent plus de trois fois ce que nous demandons aujourd’hui pour aider à éviter une catastrophe», a déclaré Bucher. «Il n’y a pas de manque de nourriture, il y a un manque d’égalité.»