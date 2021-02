NATIONS UNIES (AP) – Les Nations Unies ont lancé vendredi la sélection de leur prochain secrétaire général, demandant aux 193 États membres de l’ONU de soumettre des candidats pour devenir le chef des opérations et le diplomate en chef de l’organisation mondiale.

Le processus a officiellement commencé par une lettre conjointe signée virtuellement par le président de l’Assemblée générale Volkan Bozkir et l’ambassadrice britannique aux Nations Unies Barbara Woodward, présidente du Conseil de sécurité de ce mois-ci, ouvrant la nomination des candidats.

Le Secrétaire général Antonio Guterres, dont le mandat actuel expire le 31 décembre, a annoncé le mois dernier qu’il souhaitait un second mandat de cinq ans.

L’ambassadrice à l’ONU du Honduras, Mary Elizabeth Flores Flake, a également envoyé une lettre à tous les pays membres de l’ONU disant qu’il n’y avait jamais eu de femme secrétaire générale et leur demandant de «présenter des candidates».

«J’écris cette communication à partir d’un lieu de conviction, où défendre l’égalité des droits fait une différence en créant une organisation juste et équitable, et en ouvrant des opportunités pour les femmes du monde entier», a déclaré Flores Flake.

Une résolution de l’Assemblée générale de 2015, qui a été adoptée par consensus, a changé la sélection auparavant largement secrète du secrétaire général en un processus plus ouvert et transparent. Cela a permis aux États membres de l’instance mondiale pour la première fois de voir des informations de base sur tous les candidats, y compris leur curriculum vitae, et de les rencontrer et de les interroger lors de séances publiques.

Juste avant Noël, un groupe de 25 pays de toutes les régions, appelé le groupe Responsabilité Cohérence et Transparence, a écrit à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité pour demander que le processus de sélection du prochain secrétaire général réponde «au minimum» aux normes de transparence et de transparence de 2015. participation des 193 pays membres de l’ONU.

L’élection de Guterres a été une déception pour les femmes, qui avaient espéré briser l’emprise entièrement masculine sur le poste, et pour les Européens de l’Est qui n’ont jamais eu de secrétaire général de la région. Il était censé être le prochain dans la rotation géographique informelle du chef de l’ONU lorsque Guterres, un Portugais, a été élu.

L’Assemblée générale élit le secrétaire général sur la recommandation des 15 membres du Conseil de sécurité où les cinq membres permanents – les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et la France – ont le droit de veto, leur soutien est donc crucial.

Lors de la course de 2016, 13 candidats se disputaient le poste de secrétaire général, sept femmes et six hommes, et l’Assemblée générale a organisé des entretiens publics pour chacun d’entre eux, au cours desquels les ambassadeurs de tous les pays pouvaient poser des questions. Six scrutins informels ont eu lieu au Conseil de sécurité entre juillet et octobre, et Guterres a mené chacun d’eux.

L’élection actuelle est la première dans le cadre de la résolution de 2015 où un titulaire souhaite être réélu. Reste à savoir si des candidats sont proposés pour le défier.

Dans leur lettre conjointe, Woodward et Bozkir ont déclaré que «la position du Secrétaire général est d’une grande importance qui exige les plus hautes normes d’efficacité, de compétence et d’intégrité, et un engagement ferme envers les buts et principes de la Charte des Nations Unies. . » Il a souligné que les candidats devraient avoir «des capacités avérées de leadership et de gestion, une vaste expérience des relations internationales et de solides compétences diplomatiques, de communication et multilingues.

La lettre déclare que Guterres «a indiqué qu’il était prêt à répondre aux attentes des membres en matière de transparence et d’inclusion en soumettant une déclaration de vision et en participant à un dialogue informel avec les États membres.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déjà approuvé Guterres pour un deuxième mandat.

Woodward et Bozkir ont déclaré que des dialogues informels avec les candidats auront lieu avant que le Conseil de sécurité n’entame le processus de sélection d’ici mai ou juin.

Woodward a tweeté que les présidents du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale ont «lancé le processus de sélection et de nomination du secrétaire général de l’ONU».

«Nous sommes impatients de contribuer à un processus ouvert au cours des prochains mois», a déclaré Woodward.