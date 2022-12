L’ONU forcée de rencontrer des militants ukrainiens dans un abri souterrain alors que des missiles pleuvaient

Un employé de l’ONU a dû rencontrer des militants en Ukraine dans un abri souterrain.

Ceci alors que l’Ukraine faisait face à un autre barrage de missiles de la Russie.

La Russie a commencé une invasion de l’Ukraine en février.

Le chef des droits de l’ONU a déclaré lundi qu’il avait rencontré des militants dans un abri souterrain à Kyiv alors que des missiles pleuvaient, et a appelé à la fin de la guerre “insensée”.

Volker Turk, qui a pris ses fonctions de Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme en octobre, est arrivé dimanche pour une visite de quatre jours en Ukraine, qui a été ravagée par la guerre depuis l’invasion à grande échelle de la Russie en février.

Il devait rencontrer un certain nombre de défenseurs des droits humains dans la capitale ukrainienne lundi, mais des sirènes ont alors retenti et ils ont dû emménager dans un abri souterrain.

Dans une vidéo tremblante vue par l’AFP, il faisait partie d’un grand groupe se déplaçant rapidement le long d’une ruelle puis descendant une volée de marches bordées de murs en parpaings alors que les alarmes retentissaient.

“J’étais sur le point de rencontrer des défenseurs des droits de l’homme lors de mon deuxième jour à Kyiv, et j’ai dû déplacer la réunion ici, dans cet abri (…) parce que les sirènes de l’air se sont déclenchées”, a déclaré Turk dans la vidéo, fournie par son Bureau.

“Et pendant que nous avions cette discussion ici dans cet abri, il y a eu une vague d’attaques de missiles contre l’Ukraine, dont certaines se sont terminées à proximité de Kyiv”, a-t-il déclaré.

Ne peut pas être “nouvelle normalité”

La vidéo ainsi qu’une photo que Turk a tweetée le montraient, ainsi que d’autres hauts responsables des droits de l’ONU, assis dans la cave froide et sombre, emmitouflés dans des manteaux d’hiver.

“Incroyable que cela se produise presque quotidiennement en Ukraine”, a-t-il déclaré dans le tweet.

“Cela ne doit pas devenir une nouvelle normalité.”

LIRE | Des fragments de missiles découverts en Moldavie près de la frontière ukrainienne alors que la Russie lance un autre barrage

Ses commentaires sont intervenus après que l’Ukraine a été ciblée lundi par une nouvelle vague de missiles russes meurtriers, la dernière attaque à perturber l’alimentation électrique à travers le pays et à faire pression sur son infrastructure critique assiégée alors que les températures chutent.

La Russie a commencé à cibler le réseau énergétique ukrainien en octobre, et les frappes ont détruit près de la moitié du système énergétique ukrainien et laissé des millions de personnes dans le froid et l’obscurité au début de l’hiver.

“Je suis en Ukraine en ce moment par solidarité avec les victimes de cette horrible guerre”, a déclaré Turk dans un autre message vidéo publié lundi sur Twitter, rejetant la responsabilité de la destruction sur la Russie.

“Je suis ici pour exprimer ma solidarité, en particulier pendant ces mois d’hiver rigoureux”, a-t-il déclaré, debout dans une rue enneigée de Kyiv, portant un bonnet en laine et un gilet pare-balles par-dessus son manteau d’hiver.

Le ciblage d’infrastructures critiques en Ukraine survient après que des milliers de civils ukrainiens ont déjà été tués dans les combats et que des millions d’autres ont été forcés de fuir leurs foyers.

“La guerre est insensée. Les meurtres de ce genre sont totalement inacceptables et insensés”, a déclaré Turk dans la deuxième vidéo.

“Je ne peux qu’en appeler à ceux qui ont fait cela, qu’ils cessent de le faire et qu’ils respectent le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme.”

Au cours de sa visite en Ukraine, qui doit s’achever mercredi, Turk doit visiter la capitale et les régions voisines, ainsi que Kharkiv et Izyum à l’est et Uzhhorod à l’ouest.

Son bureau a annoncé la semaine dernière qu’il rencontrerait de hauts responsables gouvernementaux nationaux et locaux, la société civile et des représentants de groupes de victimes, y compris des proches de civils disparus ou capturés et de prisonniers de guerre.