L’ONU exige la fin des activités militaires à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia

Le chef du nucléaire de l’ONU a averti jeudi qu’une activité militaire “très alarmante” dans la plus grande centrale nucléaire d’Europe dans le sud-est de l’Ukraine pourrait avoir des conséquences dangereuses pour la région et a appelé à la fin des actions de combat là-bas.

Rafael Grossi a exhorté la Russie et l’Ukraine, qui se reprochent mutuellement les attentats à la centrale, à autoriser immédiatement les experts nucléaires à évaluer les dommages et à évaluer la sécurité de l’installation de Zaporizhzhia.

Grossi a exigé l’arrêt des actions militaires “qui ont même le plus petit potentiel de compromettre la sécurité nucléaire” dans une installation aussi importante.

Son appel faisait écho à l’appel lancé jeudi par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à la fin de toute activité militaire autour de l’usine de Zaporizechzhia, avertissant que tout dommage pourrait entraîner des “conséquences catastrophiques” dans les environs, la région et au-delà.

Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, a donné un briefing virtuel au Conseil de sécurité de l’ONU lors d’une réunion convoquée par la Russie pour discuter de ce que Moscou prétend être des attaques ukrainiennes contre la centrale.

Grossi a déclaré que les déclarations reçues de la Russie et de l’Ukraine “sont fréquemment contredites” et que l’AIEA ne peut pas corroborer des faits importants à moins que ses experts ne se rendent à Zaporizhzhia.

La société d’État ukrainienne exploitant l’usine, Enerhoatom, a déclaré qu’il y avait eu de nouveaux bombardements russes de l’installation de Zaporizhzhia et des bâtiments voisins jeudi.

“Cinq [hits] ont été enregistrés près du bureau de la direction de l’usine – juste à côté du site de soudage et de l’installation de stockage des sources de rayonnement “, a déclaré Enerhoatom dans un message sur sa chaîne officielle Telegram. ” L’herbe a pris feu sur une petite zone, mais heureusement, personne n’a été blesser.”

Alors que la centrale est contrôlée par la Russie, son personnel ukrainien continue de diriger les opérations nucléaires.

REGARDER | Explosion dans une base russe en Crimée : Explosions signalées dans le secteur de la base aérienne russe en Crimée Des témoins disent avoir vu et entendu plusieurs explosions provenant de la direction d’une base aérienne militaire russe dans l’ouest de la Crimée, la péninsule que la Russie a annexée à l’Ukraine en 2014.

Les ambassadeurs d’Ukraine et de Russie se disputent une usine

L’ambassadeur ukrainien à l’ONU, Sergiy Kyslytsy, a déclaré au conseil que la seule façon d’éliminer les menaces nucléaires était de retirer les troupes russes et de remettre la centrale sous le contrôle de l’Ukraine.

Alors que l’ambassadeur russe Vassiily Nebenzia a déclaré que la Russie soutenait une visite de l’AIEA en juin à Zaporizhzhia, qui a reçu “un feu rouge” à la dernière minute par des experts de la sécurité de l’ONU. Moscou est prêt à fournir “toute l’assistance possible” pour résoudre tout problème pour une visite “même avant la fin du mois d’août”, a-t-il déclaré.

Yevhen Balytskyy, le chef temporaire installé par le Kremlin pour la région de Zaporizhzhia, a déclaré jeudi que l’administration soutenue par la Russie était prête à assurer la sûreté et la sécurité de toute délégation de l’AIEA envoyée pour enquêter sur les conditions. Il a déclaré dans une interview à la télévision d’État russe que les autorités soutenues par le Kremlin avaient préparé des véhicules blindés pour les envoyés internationaux.

Mais Kyslytsy a blâmé les “conditions injustifiées” de la Russie pour le retard dans l’envoi d’experts de l’AIEA à Zaporizhzhia, et a déclaré que l’Ukraine était prête à fournir “toute l’assistance nécessaire” pour faciliter les déplacements de l’équipe nucléaire à travers le territoire sous contrôle ukrainien, qui se trouve à seulement huit kilomètres de la centrale. de l’autre côté du fleuve Dniepr.

Sergiy Kyslytsya, ambassadeur d’Ukraine auprès des Nations Unies, prononce une allocution lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant l’invasion de l’Ukraine par la Russie au siège des Nations Unies à New York jeudi. (Andrew Kelly/Reuters)

António Guterres a appelé dans un communiqué “au bon sens et à la raison” pour éviter toute action “qui pourrait mettre en danger l’intégrité physique, la sûreté ou la sécurité de la centrale nucléaire”, et pour le retrait de tout le personnel et de l’équipement militaire.

Plus d’armes pour l’Ukraine, sanctions pour la Russie

Les pays occidentaux se sont davantage engagés à envoyer des armes à l’Ukraine tandis que l’interdiction totale de l’Union européenne sur les importations de charbon russe a été lancée jeudi, ajoutant aux sanctions contre Moscou que les allégations de renseignement nuisent à ses exportations de défense.

L’Allemagne, considérée au début de l’invasion de la Russie comme un allié ukrainien nonchalant, opère ce que le chancelier Olaf Scholz a décrit comme une rupture “massive” avec son passé en envoyant des armes dans ce pays ravagé par la guerre.

Scholz a déclaré que l’Allemagne “expédie des armes – un très, très grand nombre, radical et très efficace. Et nous continuerons à le faire dans les temps à venir”. Son gouvernement a approuvé des exportations militaires d’au moins 710 millions de dollars américains et prévoit de fournir une aide financière supplémentaire à l’Ukraine, a déclaré la chancelière.

Lors d’une conférence à Copenhague, la Grande-Bretagne et le Danemark ont ​​également pris des engagements supplémentaires pour aider la défense de l’Ukraine contre l’invasion russe, qui a dévasté la nation et s’est répercutée dans le monde entier.

Pour mettre plus de pression sur la Russie, la Grande-Bretagne a annoncé qu’elle enverrait des systèmes de lance-roquettes multiples supplémentaires et des missiles guidés à l’Ukraine. Les missiles peuvent atteindre des cibles jusqu’à 80 kilomètres avec une précision extrême, a déclaré le gouvernement britannique.

Les nouvelles armes, dont le nombre n’a pas été précisé, viennent s’ajouter à plusieurs systèmes de lancement de roquettes fournis par la Grande-Bretagne plus tôt cette année après que le président russe Vladimir Poutine a ordonné l’envoi de troupes en Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, s’exprimant par vidéoconférence lors de la réunion des pays principalement d’Europe du Nord, a plaidé pour plus d’aide. “Plus tôt nous arrêterons la Russie, plus tôt nous pourrons nous sentir en sécurité”, a-t-il déclaré.

REGARDER | Les troupes canadiennes se joindront aux efforts britanniques pour former des combattants : Le Canada se joindra à la mission dirigée par les Britanniques pour former les recrues ukrainiennes Jeudi 4 août – Le Canada engagera un contingent de soldats dans l’ambitieux programme de l’armée britannique visant à transformer les civils ukrainiens en troupes combattantes, a déclaré jeudi la ministre de la Défense Anita Anand. 10 000 soldats ukrainiens devraient s’envoler pour le Royaume-Uni pour suivre des cours militaires de base et spécialisés qui durent cinq semaines. Nous parlerons à un expert en sécurité de ce que le Canada espère apporter.

L’armée russe sous pression

Une mise à jour du renseignement de défense britannique, soulignant « l’effet croissant des sanctions occidentales », concorde avec la conviction occidentale que la série de mesures imposées au Kremlin depuis l’invasion de l’Ukraine le 24 février a de plus en plus d’impact sur l’économie russe.

La mise à jour indique qu’en raison de la guerre et des sanctions, “sa capacité industrielle militaire est désormais mise à rude épreuve et la crédibilité de nombre de ses systèmes d’armes a été sapée par leur association avec les mauvaises performances des forces russes”.

Alors que la guerre approche de la moitié de l’année, la Russie fait face à d’autres défis. Au milieu des informations selon lesquelles des centaines de soldats russes refusaient de se battre et tentaient de quitter l’armée, des efforts de recrutement secrets sont en cours, notamment l’utilisation de prisonniers pour compenser la pénurie de troupes entraînées.

La crédibilité militaire de la Russie a été mise sous pression mercredi lorsque l’Ukraine a déclaré que neuf avions de combat russes avaient été détruits à la suite d’explosions sur une base aérienne en Crimée sous contrôle russe qui semblaient être le résultat d’une attaque ukrainienne.

La Russie a nié qu’aucun avion ait été endommagé dans les explosions – ou qu’une attaque ait eu lieu. Mais les photos satellites ont clairement montré qu’au moins sept avions de chasse à la base avaient explosé et d’autres probablement endommagés.

Cette image satellite fournie par Planet Labs PBC montre des avions russes détruits à la base aérienne de Saki, dans la péninsule de Crimée, après une explosion mardi. (Planet Labs PBC/Associated Press)

L’Ukraine intensifie sa contre-offensive

Les forces ukrainiennes qui organisent une vaste contre-offensive dans le sud ont repris 54 colonies dans la région de Kherson, envahie par la Russie au début de la guerre, a déclaré jeudi le gouverneur. Le gouverneur a déclaré que 92% de la région de Kherson restaient sous occupation russe.

Dans l’est du pays, l’armée ukrainienne a déclaré avoir repoussé les tentatives russes d’avancer sur la ville de Bakhmut, cible clé de l’offensive de Moscou dans la région de Donetsk. Il a également déclaré que les troupes russes avaient tenté en vain de percer les lignes défensives ukrainiennes près des villes de Kramatorsk et d’Avdiivka, également dans la région de Donetsk.

L’armée a également signalé le bombardement russe de dizaines de villes et de villages dans le nord, le sud et l’est de l’Ukraine.

La Russie, quant à elle, prenait apparemment des mesures pour renforcer son contrôle sur la région orientale de Louhansk après avoir chassé les dernières troupes ukrainiennes le mois dernier. Lougansk et Donetsk forment le Donbass, le cœur industriel.

Dmitri Medvedev, l’ancien président russe, a déclaré qu’il avait été rejoint lors d’une visite dans la région par les hauts responsables russes de l’application de la loi et de la sécurité, ainsi que par le ministre chargé de la construction.

Medvedev, dans un message sur une application de messagerie, a déclaré avoir rencontré des responsables locaux soutenus par le Kremlin pour discuter de “la restauration des infrastructures, la réparation des hôpitaux et la préparation des écoles pour la rentrée scolaire, la résolution des problèmes sociaux et le soutien aux civils”.