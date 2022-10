L’ONU exhorte ses rivaux libyens à s’entendre sur une feuille de route pour les élections prochainement

NATIONS UNIES (AP) – Le Conseil de sécurité a voté à l’unanimité vendredi la prolongation d’un an de la mission politique de l’ONU en Libye et a exhorté les principales institutions et partis du pays divisé d’Afrique du Nord à s’entendre sur une feuille de route pour organiser des élections présidentielles et parlementaires dès que possible. possible.

La résolution adoptée par l’organe le plus puissant de l’ONU a appelé au “dialogue, au compromis et à un engagement constructif” visant à former “un gouvernement libyen unifié capable de gouverner dans tout le pays et représentant l’ensemble du peuple libyen”.

La Libye a plongé dans le chaos après qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. La nation riche en pétrole a été divisée entre des administrations rivales à l’est et à l’ouest, chacune soutenue par des milices voyous et des gouvernements étrangers.

La crise politique actuelle du pays découle de l’échec de la tenue d’élections en décembre 2021 et du refus du Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah, qui dirigeait un gouvernement de transition dans la capitale, Tripoli, dans l’ouest du pays, de démissionner. En réponse, le parlement basé à l’est du pays a nommé un Premier ministre rival, Fathy Bashagha, qui cherche depuis des mois à installer son gouvernement à Tripoli.

La résolution a réaffirmé «l’engagement ferme du Conseil de sécurité en faveur d’un processus politique inclusif dirigé et pris en charge par les Libyens, facilité par les Nations Unies et soutenu par la communauté internationale», qui débouche sur des élections dès que possible. Il soutient la reprise des efforts pour reprendre les pourparlers intra-libyens afin de créer les conditions d’élections.

L’ambassadeur du Gabon à l’ONU, Michel Xavier Biang, l’actuel président du conseil, a déclaré que les trois nations africaines siégeant au conseil – le Gabon, le Kenya et le Ghana – “ont le sentiment d’avoir contribué à une étape importante vers la stabilisation d’un grand État africain”.

“A travers ce vote, nous envoyons un message au peuple libyen et ce message est clair que l’ONU se tient à ses côtés”, a déclaré Biang. “C’est aussi un message aux autorités libyennes et à tous les acteurs politiques qui ont l’opportunité de créer une dynamique qui conduirait à redonner espoir en Libye”.

Le conseil a salué la nomination d’un nouvel envoyé spécial de l’ONU, Abdoulaye Bathily, après une recherche de neuf mois dans un chaos croissant en Libye.

La Russie avait refusé de prolonger le mandat de la mission de l’ONU en Libye, connue sous le nom d’UNSMIL, pendant plus de trois mois jusqu’à ce qu’un nouveau représentant spécial soit choisi. Ainsi, la prolongation de 12 mois de la MANUL jusqu’au 31 octobre 2023 était un vote de confiance pour l’ancien ministre et diplomate sénégalais.

Bathily a déclaré lundi au conseil qu’il prévoyait de donner suite aux engagements des rivaux politiques de la Libye à la fin d’une réunion la semaine dernière qui incluraient la nécessité d’organiser des élections et de garantir que le pays dispose d’un pouvoir exécutif unique dès que possible.

Il a déclaré qu’il prévoyait de s’entretenir avec les dirigeants du parlement basé à l’est, de la Chambre des représentants et du Haut Conseil d’État basé à l’ouest dans les semaines à venir “pour comprendre” les accords annoncés à l’issue de leur réunion du 21 octobre au Capitale marocaine, Rabat.

Selon l’agence de presse marocaine et la poste nord-africaine, le président du parlement basé à l’est, Aguila Saleh, et le chef du Conseil suprême, Khaled al-Meshri, ont convenu de mettre en œuvre un mécanisme sur les critères pour les postes de direction convenus à pourparlers au Maroc en octobre 2020.

Saleh aurait déclaré que les rivaux s’étaient également mis d’accord “pour qu’il y ait un pouvoir exécutif unique en Libye dès que possible” et pour relancer le dialogue afin de parvenir à un accord sur la tenue d’élections présidentielles et législatives. Les élections doivent respecter “une feuille de route et une législation claires, sur la base desquelles les élections auront lieu”, a-t-il déclaré lors d’un point de presse après la réunion.

La résolution du Conseil de sécurité a souligné “l’importance d’un processus de dialogue et de réconciliation national inclusif et global”.

Les membres du Conseil se sont dits préoccupés par la situation sécuritaire en Libye, en particulier les affrontements récurrents entre groupes armés dans la région de Tripoli qui ont fait des victimes civiles et endommagé des infrastructures civiles.

Ils ont souligné « qu’il ne peut y avoir de solution militaire en Libye » et ont appelé toutes les parties à s’abstenir de recourir à la violence.

Edith M. Lederer, Associated Press