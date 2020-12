NATIONS UNIES (AP) – Le Secrétaire général Antonio Guterres exhorte l’Iran à répondre aux préoccupations soulevées au sujet de ses programmes de missiles nucléaires et balistiques et à revenir à la «pleine mise en œuvre» de son accord nucléaire de 2015 avec les grandes puissances.

Le chef de l’ONU a exprimé ses regrets dans un rapport au Conseil de sécurité obtenu mardi par l’Associated Press selon lequel l’administration Trump s’est retirée de l’accord en 2018 et a réimposé des sanctions contre Téhéran, et face à la décision de l’Iran en 2019 de violer les limites de l’accord, y compris sur les centrifugeuses. et enrichir l’uranium.

Guterres a déclaré dans le rapport sur la mise en œuvre d’une résolution du Conseil approuvant l’accord nucléaire de 2015 que, ces cinq dernières années, l’accord sur le nucléaire «a été largement considéré par la communauté internationale comme un témoignage de l’efficacité du multilatéralisme, de la diplomatie et du dialogue, et d’un succès dans la non-prolifération nucléaire. »

Mais le président Donald Trump a fait la guerre à l’accord nucléaire, le dénonçant lors de la campagne de 2016 comme le pire accord jamais négocié, et il a maintenu l’opposition depuis le retrait des États-Unis en 2018.

L’administration Trump maintient que l’accord – le plan d’action global conjoint ou JCPOA – est mortellement vicié car certaines restrictions sur l’activité nucléaire de l’Iran expirent progressivement et permettront au pays de développer à terme des armes atomiques. En août, le secrétaire d’État Mike Pompeo a officiellement notifié à l’ONU qu’elle invoquait une disposition de l’accord de 2015 pour rétablir les sanctions de l’ONU, citant d’importantes violations iraniennes et déclarant: «Les États-Unis ne permettront jamais au plus grand État parrain du terrorisme au monde de acheter et vendre des avions, des chars, des missiles et d’autres types d’armes conventionnelles …

Mais les autres parties au JCPOA – la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne – ainsi que l’écrasante majorité du Conseil de sécurité ont qualifié l’action américaine d’illégale parce que les États-Unis s’étaient retirés du traité. Le conseil et le secrétaire général ont tous deux déclaré qu’il n’y aurait aucune action sur les demandes américaines – ce qui signifiait qu’il n’y aurait pas de demande de l’ONU pour que les pays réimposent les sanctions de l’ONU contre l’Iran.

Néanmoins, les préoccupations des États-Unis et des parties européennes au JCPOA se sont accrues, en particulier avec l’Iran qui continue de violer les limites de l’accord. L’Iran a ouvertement annoncé à l’avance toutes ses violations de l’accord nucléaire et a déclaré qu’elles étaient réversibles.

L’accord promettait à l’Iran des incitations économiques en échange des restrictions de son programme nucléaire. Depuis le retrait des États-Unis et l’imposition de nouvelles sanctions, Téhéran a tenté de faire pression sur les parties restantes utilisant les violations pour trouver de nouvelles façons de compenser les actions paralysantes de l’économie de Washington.

Le Secrétaire général Guterres a relaté les actions américaines et la réponse du Conseil de sécurité dans le rapport et a souligné à nouveau «l’importance des initiatives à l’appui des relations commerciales et économiques avec la République islamique d’Iran, en particulier pendant les défis économiques et sanitaires actuels posés par le COVID. 19 pandémie. »

En ce qui concerne la mise en œuvre de la résolution de 2015 du Conseil de sécurité approuvant le JCPOA, le secrétaire général a déclaré qu’il se concentrait sur les restrictions sur les transferts nucléaires, de missiles balistiques et d’armes à destination ou en provenance de l’Iran.

Il a déclaré qu’Israël avait fourni des informations sur la présence de quatre présumés missiles guidés anti-char iraniens Dehlavieh en Libye en juin. Sur la base de preuves photographiques, a-t-il dit, un missile «avait des caractéristiques compatibles avec le Dehlavieh produit par l’Iran» mais le Secrétariat de l’ONU n’a pas été en mesure de déterminer s’il avait été transféré en Libye en violation de la résolution.

Lors de la saisie d’armes par l’Australie en juin 2019, Guterres a déclaré que l’analyse d’images haute définition de certains matériaux avait déterminé que «les munitions de 7,62 mm de cette saisie n’étaient pas de fabrication iranienne».

Le secrétaire général a déclaré que l’ONU avait reçu des informations selon lesquelles une «entité» non nommée sur la liste noire des sanctions avait pris des mesures «incompatibles» avec ses actifs gelés et des actions pour expédier «des vannes, de l’électronique et des équipements de mesure adaptés à une utilisation dans les essais au sol de propergol liquide balistique missiles et lanceurs spatiaux »en Iran. Il a déclaré que le Secrétariat de l’ONU cherchait des informations complémentaires.

Le Conseil de sécurité doit examiner le rapport le 22 décembre.