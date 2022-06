L’ONU exhorte les rivaux de la Libye à s’entendre sur des élections cette semaine

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

NATIONS UNIES – Le chef politique de l’ONU a exhorté lundi les factions rivales de la Libye à s’entendre sur les mesures régissant la transition vers les élections lors des pourparlers à Genève plus tard cette semaine, exprimant l’espoir que cela conduira au vote tant attendu “le plus tôt possible”.

La Libye, riche en pétrole, a été détruite par un conflit depuis qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays a ensuite été divisé par des administrations rivales, une à l’est, soutenue par le commandant militaire Khalifa Hifter, et une UN- a soutenu l’administration dans la capitale de Tripoli. Chaque camp est soutenu par différentes milices et puissances étrangères.