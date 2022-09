L’ONU exhorte les pays à transférer des millions de promesses de dons pour éviter une marée noire catastrophique du pétrolier de la mer Rouge

Des mois après que plusieurs pays ont promis des millions de dollars à l’ONU pour sauver un pétrolier en décomposition dans la mer Rouge, l’agence internationale attend toujours que la majeure partie de l’argent arrive, car le temps presse pour éviter une catastrophe environnementale et humanitaire.

En mai, les Nations Unies ont lancé un effort pour lever 75 millions de dollars américains afin de payer le retrait de plus d’un million de barils de pétrole brut du FSO Safer au large de la côte ouest du Yémen, avertissant que le navire risquait de se désintégrer ou d’exploser.

Une telle catastrophe aurait des effets considérables sur les pays et la vie marine le long de la mer Rouge, ainsi que sur les chaînes d’approvisionnement mondiales qui dépendent de la capacité de traverser ces eaux, ainsi que sur la distribution de l’aide humanitaire au Yémen déchiré par la guerre. L’ONU estime qu’un effort de nettoyage coûterait au moins 20 milliards de dollars américains.

Mercredi, l’ONU a déclaré que 17 pays, ainsi que des entreprises et des particuliers, avaient promis 78 millions de dollars, soit plus que suffisant pour achever la première phase du plan de sauvetage. Mais la plupart des promesses de don n’avaient pas encore été transférées à l’ONU, et le travail ne pouvait pas commencer tant que l’argent n’avait pas été reçu.

Le Canada a engagé 2,5 millions de dollars plus tôt ce mois-ci. Affaires mondiales Canada n’a pas répondu mercredi à une demande indiquant si les fonds avaient été envoyés à l’ONU.

Ce graphique montre la position du FSO Safer sur la côte ouest du Yémen. Les experts avertissent qu’un déversement de pétrole pourrait perturber considérablement la navigation internationale via la mer Rouge. (Nouvelles de Radio-Canada)

Calendrier serré pour terminer l’opération de sauvetage

S’exprimant au siège des Nations Unies à New York, David Gressly, le coordinateur humanitaire de l’ONU pour le Yémen, a déclaré qu’il était convaincu que les pays enverraient l’argent d’ici la fin septembre, afin que l’opération de sauvetage retardée puisse commencer.

“Bien que la majeure partie de l’argent n’ait pas encore été versée, la plupart des accords [with donors] ont maintenant été signés, ce qui est la condition préalable au transfert des fonds réels », a-t-il déclaré aux journalistes. « Nous avons des engagements très durs de la part de ceux qui n’ont pas encore signé de contrats [that they will] fais-le.”

L’ONU n’a pas nommé les pays qui n’avaient pas encore transféré de fonds ni précisé le montant restant à payer et a mis fin à sa conférence de presse après seulement quelques questions de journalistes.

L’ONU dispose désormais d’une fenêtre très serrée pour achever l’opération de quatre mois, qu’elle espérait commencer au premier semestre 2022, avertissant en mai que des vents et des courants forts dans la mer Rouge à partir de septembre augmenteraient le risque de pétrolier décrépit en train de se désintégrer.

Gressly a déclaré mercredi qu’il s’attendait à ce que les équipes soient sur le terrain d’ici quelques semaines pour commencer les préparatifs des travaux de sauvetage, qui auront lieu au milieu une trêve entre les belligérants au Yémen.

Le plan de sauvetage fait suite à plus de trois ans d’exhortation des écologistes locaux au Yémen, qui ont mis en garde contre le risque de catastrophe écologique du navire rouillé.

‘Bombe à retardement’

Depuis 1988, le navire, propriété de la compagnie pétrolière publique yéménite, est utilisé pour stocker, transférer et exporter du pétrole brut des champs pétrolifères du pays.

Mais après que la guerre a éclaté en 2015 entre le gouvernement internationalement reconnu du Yémen et les rebelles houthis, les eaux où le Safer est amarré sont devenues contestées et le navire est tombé en ruine. Greenpeace l’a décrit comme une “bombe à retardement”.

Les trois premiers mois de la mission de sauvetage seraient consacrés à la préparation du navire pour décharger le pétrole en toute sécurité, notamment en veillant à ce que ses réservoirs de pétrole puissent être ouverts sans risquer une explosion, car ses systèmes de pompage de gaz inertes dans les chambres à huile ne fonctionnaient plus.

Des pompes hydrauliques seraient utilisées pour transférer le pétrole vers un navire temporaire amarré le long du Safer. Les réservoirs vides seraient ensuite nettoyés pour éliminer tout résidu d’huile et débris restants avant que le Safer ne soit remorqué et vendu à la ferraille.

Cette photo non datée montre de la corrosion à bord du FSO Safer. Étant donné que de nombreux systèmes à bord du navire ne fonctionnent plus, les équipes de sauvetage passeront trois mois à préparer le Safer avant que son pétrole puisse être déchargé en toute sécurité. (Holm Akdar)

“Nous voulons adopter une approche très prudente pour nous assurer que non seulement le pétrole ne contamine pas la baie pendant le transfert, mais que le navire lui-même est parfaitement propre avant de considérer qu’il s’agit d’une opération réussie”, a déclaré Gressly mercredi.

Il était convaincu que l’ONU serait en mesure de lever 38 millions de dollars supplémentaires dont elle avait besoin pour une deuxième phase de l’opération, impliquant la recherche d’une solution de stockage permanent pour le pétrole.

Le Canada tarde à contribuer

On ne sait pas pourquoi le Canada a attendu jusqu’en septembre, quelques jours avant la date limite fixée par l’ONU pour commencer l’opération, pour annoncer qu’il contribuerait à la mission.

En mai, Affaires mondiales Canada a déclaré à CBC News que le gouvernement n’avait pas l’intention de donner de l’argent. Il n’a pas répondu aux multiples demandes d’informations complémentaires.

L’ONU lancé une campagne publique de financement participatif en juin pour tenter de combler le déficit des contributions des pays.

Ce graphique illustre le risque potentiel de contamination par les hydrocarbures en cas de déversement du FSO Safer, sur la base d’une analyse réalisée pour le gouvernement britannique par Riskaware. (Nouvelles de Radio-Canada)

Après le revirement du gouvernement canadien ce mois-ci, Greenpeace Canada a écrit au ministre du Développement international, Harjit Sajjan, l’exhortant à faire en sorte que l’argent soit transféré rapidement.

“Le fait de ne pas fournir les fonds, malgré l’engagement de le faire, met en péril tous les efforts déployés par de nombreuses parties pour résoudre la menace posée par le Safer”, lit-on dans la lettre.

Le gouvernement néerlandais a annoncé mardi 7,5 millions d’euros supplémentaires (10 millions de dollars canadiens) pour l’opération, portant sa contribution totale à 15 millions d’euros. Les États-Unis se sont engagés 10 millions de dollars américains en juin, suite aux promesses du Qatar et de plusieurs pays européens.