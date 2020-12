L’ambassadeur indonésien DianTriansyah Djani, qui a soutenu la résolution, a déclaré que le monde accordait largement peu d’attention au travail de 2 millions de gens de mer « qui ont montré leur dévouement et leur professionnalisme pendant cette crise pour maintenir le commerce mondial et la logistique sans heurts. . «

Djani a déclaré que les restrictions de voyage imposées par les pays à la suite de la pandémie « rendent les changements d’équipage plus difficiles et empêchent les gens de mer d’embarquer et de débarquer », avec pour résultat que des centaines de milliers de personnes sont bloquées en mer.

Désigner les gens de mer et les autres membres du personnel de la marine comme « travailleurs clés » faciliterait leur sort, a-t-il dit.

La Chambre internationale de la marine marchande, qui représente 80% de la flotte marchande mondiale, estime que près de 400 000 marins sont piégés en mer en raison de la pandémie, dont beaucoup plus d’un an et certains jusqu’à 17 mois.

La résolution appelle tous les gouvernements à prendre des mesures pour faciliter les changements d’équipage et le voyage et le rapatriement des gens de mer pendant la pandémie COVID-19.

Guy Platten, président du Shipping Trade Group, a déclaré que 44 pays classent actuellement les gens de mer comme «travailleurs clés», mais la grande majorité ne le fait pas.

« Il reste clairement beaucoup à faire », a déclaré Platten.

La résolution déclare que la situation des gens de mer bloqués exige également une « réponse concrète » de la part du secteur privé. Il note qu’environ 2 millions de gens de mer travaillent sur plus de 98000 navires commerciaux qui ont transporté plus de 11 milliards de tonnes de marchandises et d’équipements en 2019.

« Le transport maritime a continué de transporter plus de 80% du commerce mondial essentiel au fonctionnement normal de la société, y compris des fournitures médicales vitales, de la nourriture et d’autres fournitures de base essentielles à la réponse et à la récupération du COVID-19 » dit la résolution.