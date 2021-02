L’ONU exhorte les parties belligérantes à cesser de se battre pour les vaccinations

NATIONS UNIES (AP) – Le Conseil de sécurité de l’ONU a approuvé à l’unanimité vendredi une résolution exigeant que toutes les parties en guerre instituent immédiatement une «pause humanitaire soutenue» pour permettre la livraison sans entrave des vaccins COVID-19 et la vaccination de millions de personnes dans les zones de conflit.

La résolution rédigée par le Royaume-Uni, coparrainée par 112 pays, a réitéré la demande du Conseil le 1er juillet dernier pour «une cessation générale et immédiate des hostilités» dans les conflits majeurs inscrits à l’ordre du jour du Conseil de sécurité, de la Syrie et du Yémen à la République centrafricaine, au Mali et au Soudan et Somalie.

Il s’est dit préoccupé par le fait qu’un appel à cessez-le-feu dans tous les conflits pour lutter contre la pandémie de coronavirus, lancé pour la première fois par le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres le 23 mars 2020, «n’a pas été pleinement entendu».

L’ambassadrice britannique aux Nations Unies, Barbara Woodward, l’actuelle présidente du conseil, a annoncé le résultat du vote par courrier électronique parce que le conseil s’est réuni virtuellement, affirmant que la résolution «aidera à apporter des vaccins à 160 millions de personnes dans les zones de conflit ou déplacées par le conflit».

«C’est un premier pas», a-t-elle souligné, et cela exigera de nouveaux efforts internationaux.

Mais Woodward a déclaré que le grand nombre de coparrainants et l’approbation unanime du conseil sont «un fort témoignage de l’engagement international à voir cela se produire».

«De toute évidence, chacune de ces situations nécessitera de nouvelles négociations au niveau national et même sur le terrain et au niveau local», a-t-elle déclaré. «Et nous avons demandé au secrétaire général de signaler les obstacles rencontrés à cet égard.»

La résolution adoptée vendredi reconnaît «que les conflits armés peuvent exacerber la pandémie COVID-19, et qu’inversement la pandémie peut exacerber l’impact humanitaire négatif des conflits armés, ainsi qu’exacerber les inégalités».

Il reconnaît également «le rôle de l’immunisation extensive contre le COVID-19 en tant que bien public mondial pour la santé dans la prévention, la maîtrise et l’arrêt de la transmission du COVID-19 et de ses variantes, afin de mettre fin à la pandémie.»

Le Conseil de sécurité a souligné que «l’accès équitable à des vaccins COVID-19 abordables» autorisés par l’Organisation mondiale de la santé ou les autorités réglementaires «est essentiel pour mettre fin à la pandémie».

Il a également souligné «le besoin de solidarité, d’équité et d’efficacité» dans les vaccinations.

Et il a appelé à des dons de vaccins des pays développés plus riches aux pays à revenu faible et intermédiaire et à d’autres pays dans le besoin, y compris par le biais de la Facilité COVAX, l’ambitieux programme de l’OMS visant à acheter et à fournir des vaccins contre les coronavirus pour les personnes les plus pauvres du monde.