NATIONS UNIES (AP) – Le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé mardi le gouvernement fédéral et les États régionaux de la Somalie à reprendre d’urgence les pourparlers et à convenir d’arrangements pour la tenue d’élections dès que possible.

Un accord de septembre permet au président et à d’autres de rester en fonction après la date des élections de lundi si nécessaire, mais le représentant spécial des Nations Unies, James Swan, a averti que le dépassement de ce jour entraînerait «une situation politique imprévisible dans un pays dont nous n’avons certainement pas besoin. plus de ça.

Après un briefing virtuel fermé de Swan, les membres du conseil ont publié une déclaration saluant les efforts des dirigeants du gouvernement et des États de la région pour trouver un accord sur la mise en œuvre de l’accord de septembre, mais exprimant également leur inquiétude quant au fait que les négociations se sont terminées sans accord samedi.

Les membres du Conseil de sécurité ont appelé les dirigeants somaliens à reprendre d’urgence leur dialogue et à travailler ensemble, dans l’intérêt du peuple somalien, pour parvenir à un consensus sur les modalités de la conduite d’élections inclusives en vue de les tenir dès que possible possible », indique le communiqué du conseil.

Il a pris note de l’annonce de nouvelles discussions le 15 février.

L’ambassadeur d’Estonie aux Nations Unies, Sven Jürgenson, a salué le nouveau cycle de pourparlers, déclarant après la réunion du conseil: «Les dirigeants somaliens doivent surmonter les différences et agir dans le meilleur intérêt du pays et du peuple.»

Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed, qui cherche un deuxième mandat de quatre ans, a accusé samedi des «interventions étrangères» anonymes de l’échec des pourparlers et a accusé les États du Puntland et du Jubbaland de refuser de soutenir l’accord de septembre.

Les législateurs au parlement ont hué le président, martelant leur bureau, alors qu’il s’adressait à eux après des jours de discussions étouffés.

Les détracteurs du président l’accusent de tarder à prolonger son mandat actuel.

Mohamed a déclaré: «Il y a encore un certain espoir que nous pouvons avancer, nous devons juste fixer une autre heure pour une réunion pour résoudre nos problèmes, et toutes ces questions reposent sur les épaules du parlement.»

L’histoire continue

L’incertitude quant aux élections est mûre pour l’exploitation par le groupe extrémiste al-Shabab basé en Somalie, qui a menacé d’attaquer les urnes. Vendredi dernier, il a lancé une série documentaire critiquant le président et le processus électoral, qu’il a accusé d’être criblé de corruption.

Al-Shabab a attaqué la ville qui accueillait les pourparlers électoraux la nuit de l’arrivée du président et la nuit suivante. Personne dans la ville n’a été tué, mais les forces de sécurité la deuxième nuit ont tué quatre assaillants et en ont arrêté deux.

Pendant ce temps, la Somalie s’adapte au retrait de quelque 700 militaires américains, un processus achevé à la mi-janvier, et elle fait face à une autre secousse sécuritaire alors qu’une force de l’Union africaine de près de 20 000 hommes devrait se retirer d’ici la fin de l’année.

La déclaration du Conseil de sécurité «a salué le rôle de l’Union africaine dans la promotion du dialogue entre les parties somaliennes».

Les membres du Conseil ont également «condamné les attaques terroristes d’Al-Shabab et réaffirmé leur soutien à la souveraineté nationale, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance politique de la Somalie».