NATIONS UNIES (AP) – Le Conseil de sécurité de l’ONU a qualifié la mise en place d’un gouvernement de transition en Libye de «jalon important» mardi et a exhorté tous les pays dotés de forces étrangères et de mercenaires dans la nation nord-africaine à les retirer «sans plus tarder» alors que les La nation nord-africaine se dirige vers des élections en décembre.

Le conflit en Libye, qui a commencé avec un soulèvement soutenu par l’OTAN en 2011 qui a renversé le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi et divisé le pays, a été l’un des vestiges les plus insolubles du «printemps arabe» il y a dix ans.

L’accord sur un conseil de présidence intérimaire de trois membres et un Premier ministre vendredi a été considéré comme une étape majeure – quoique incertaine – vers l’unification de la Libye, qui a des gouvernements rivaux à l’est et à l’ouest, chaque partie étant également soutenue par un éventail de milices locales. en tant que puissances régionales et étrangères.

Le conseil a appelé les exécutifs par intérim «à convenir rapidement de la formation d’un nouveau gouvernement inclusif», à préparer les élections présidentielles et législatives prévues pour le 24 décembre, à améliorer les services pour le peuple libyen, «et à lancer un processus de réconciliation nationale global. . »

La déclaration présidentielle, approuvée par les 15 membres du conseil, est un pas en dessous d’une résolution et devient une partie du dossier du conseil.

La dernière recrudescence de la violence en Libye a commencé en avril 2019 lorsque le commandant des forces basées à l’est, Khalifa Hifter, soutenu par l’Égypte et les Émirats arabes unis, a lancé une offensive visant à capturer la capitale, Tripoli. Sa campagne s’est effondrée après que la Turquie a intensifié son soutien militaire au gouvernement soutenu par l’ONU à Tripoli et dans l’ouest avec des centaines de soldats et des milliers de mercenaires syriens.

Cela a conduit à un accord de cessez-le-feu en octobre qui a appelé au retrait de toutes les forces étrangères et mercenaires dans trois mois et à l’adhésion à un embargo de l’ONU sur les armes, dispositions qui n’ont pas été respectées.

Les membres du Conseil de sécurité ont demandé à toutes les parties d’appliquer «intégralement» l’accord de cessez-le-feu, de retirer rapidement les forces étrangères et les mercenaires et de respecter pleinement l’embargo sur les armes.

L’histoire continue

Jeudi dernier, le Conseil a demandé au Secrétaire général Antonio Guterres de déployer rapidement une équipe avancée en Libye comme première étape pour envoyer des observateurs pour observer le cessez-le-feu entre les parties belligérantes.

Guterres a recommandé à la fin du mois de décembre d’envoyer des observateurs internationaux sous l’égide des Nations Unies pour observer le cessez-le-feu depuis une base de la ville stratégique de Syrte, porte d’entrée des principaux champs pétrolifères et terminaux d’exportation de la Libye. Il a déclaré qu’une équipe préliminaire devrait être envoyée à Tripoli comme première étape pour «jeter les bases d’un mécanisme évolutif de surveillance du cessez-le-feu des Nations Unies basé à Syrte».

La déclaration du Conseil adoptée mardi «souligne l’importance d’un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu crédible et efficace dirigé par la Libye sous les auspices de l’ONU» et salue le déploiement rapide d’une équipe avancée.

«Le Conseil de sécurité attend avec impatience de recevoir des propositions sur les tâches et l’ampleur du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu du secrétaire général», indique le communiqué présidentiel.

Le Conseil a remercié la diplomate américaine Stephanie Williams, ancienne envoyée spéciale par intérim de l’ONU pour la Libye, pour son rôle dans l’obtention de l’accord des rivaux libyens sur le cessez-le-feu, les élections de décembre et le gouvernement de transition.

L’ancien ministre slovaque des Affaires étrangères Jan Kubis, un diplomate chevronné de l’ONU, a succédé lundi en tant que représentant spécial de l’ONU pour la Libye. Son bureau a déclaré qu’il s’était entretenu avec des acteurs clés de l’est et de l’ouest, le président désigné du conseil de la présidence et le premier ministre désigné.

Le Conseil de sécurité a réaffirmé son ferme attachement «au processus politique dirigé par les Nations Unies et dirigé par la Libye et à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de la Libye». Kubis s’est engagé à s’appuyer sur «l’élan généré par les développements positifs réalisés ces derniers mois».