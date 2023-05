L’ONU exhorte les belligérants soudanais à respecter le cessez-le-feu de 7 jours à compter de lundi soir

NATIONS UNIES – L’envoyé de l’ONU pour le Soudan a exhorté les généraux en guerre du pays à respecter un cessez-le-feu de sept jours à compter de lundi soir, avertissant que la dimension ethnique croissante des combats risque d’engloutir le Soudan dans un conflit prolongé.

Volker Perthes a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que le conflit, qui a commencé le 15 avril, n’a montré aucun signe de ralentissement malgré les précédentes déclarations de cessez-le-feu des deux côtés. Mais il a déclaré que cette fois, ils devaient arrêter les combats afin que l’aide humanitaire désespérément nécessaire puisse parvenir à ceux qui en ont besoin et que les civils pris dans les combats puissent partir en toute sécurité.

Les médiateurs américains et saoudiens ont annoncé samedi après une réunion dans la ville portuaire saoudienne de Djeddah que des représentants de l’armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah Burhan, et des forces paramilitaires de soutien rapide, dirigées par le général Mohamed Hamdan Dagalo, avaient signé le le cessez-le-feu à court terme doit entrer en vigueur à 21h45 heure locale au Soudan lundi soir.

La trêve en cours est le septième cessez-le-feu annoncé depuis le début du conflit le 15 avril. Tous les accords précédents ont échoué.

Contrairement aux trêves verbales précédentes, l’accord signé lundi – négocié par les États-Unis et l’Arabie saoudite – sera accompagné d’un comité interpartis conçu pour suivre toute violation potentielle, ont déclaré les deux nations médiatrices. Le comité de 12 personnes sera composé de trois représentants des deux parties belligérantes, trois des États-Unis et trois d’Arabie saoudite.

Suliman Baldo, directeur du groupe de réflexion Sudan Transparency and Policy Tracker, s’attend à ce que les deux parties respectent mieux ce cessez-le-feu d’une semaine.

« Je pense que les RSF ont besoin d’une pause car elles ont subi une pression considérable de la part des SAF à Khartoum qui cherchent à chasser les unités RSF des zones résidentielles », a-t-il déclaré.

Perthes a qualifié l’accord, qui est renouvelable, de « développement bienvenu », mais a averti que « les combats et les mouvements de troupes se sont poursuivis encore aujourd’hui, malgré l’engagement des deux parties de ne pas rechercher d’avantage militaire avant que le cessez-le-feu n’entre en vigueur ».

Il a déclaré que les civils payaient un lourd tribut pour « la violence insensée ». Selon des estimations prudentes, a-t-il dit, plus de 700 personnes ont été tuées, dont 190 enfants, 6 000 ont été blessées, beaucoup sont portées disparues et plus d’un million ont été déplacées. Les déplacés comprennent plus de 840 000 qui ont fui vers des régions à l’intérieur du Soudan et 250 000 qui ont fui le pays.

Perthes a accusé les deux parties belligérantes dans la capitale Khartoum, la vaste région occidentale du Darfour, et ailleurs de poursuivre les combats et de ne pas respecter les lois de la guerre en attaquant des maisons, des magasins, des lieux de culte, des installations d’eau et d’électricité.

Les établissements de santé s’effondrent avec plus des deux tiers des hôpitaux fermés, de nombreux agents de santé tués, les fournitures médicales s’épuisent et les établissements de santé seraient utilisés comme positions militaires, a-t-il déclaré.

Les informations faisant état de violences sexuelles contre des femmes et des filles, y compris des viols à Khartoum et au Darfour, sont suivies par l’ONU, a-t-il déclaré.

« Les informations faisant état de pillages endémiques de maisons et d’entreprises soudanaises, d’intimidation, de harcèlement et de disparition forcée de résidents sont profondément préoccupantes », a déclaré Perthes, ajoutant que des locaux, des résidences et des entrepôts de l’ONU avaient également été pillés. Il a déclaré que l’activité criminelle a été aggravée par la libération de milliers de prisonniers et la prolifération d’armes légères.

Perthes a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude face à la dimension ethnique inquiétante de la guerre.

Au début des années 2000, les tribus africaines du Darfour qui se plaignaient depuis longtemps de discrimination se sont rebellées contre le gouvernement de Khartoum, qui a répondu par une campagne militaire que la Cour pénale internationale a par la suite qualifiée de génocide. Les milices arabes soutenues par l’État, connues sous le nom de Janjaweed, ont été accusées de meurtres, de viols et d’autres atrocités à grande échelle. Les Janjaweed ont ensuite évolué pour devenir la Force de soutien rapide.

Depuis le début des combats, le Darfour est un champ de bataille entre les militaires et les RSF paramilitaires.

Perthes a déclaré qu’à El Geneina, dans l’ouest du Darfour, les affrontements entre les forces rivales se sont transformés en violence ethnique le 24 avril, les milices tribales se joignant au combat et les civils prenant les armes pour se protéger.

« Des maisons, des marchés et des hôpitaux ont été saccagés et incendiés, des locaux de l’ONU pillés », a-t-il déclaré.

Perthes a déclaré que plus de 450 civils auraient été tués et 700 autres blessés. Le 12 mai, un regain de violence aurait fait au moins 280 morts et des dizaines de milliers de personnes déplacées vers le Tchad, a-t-il déclaré.

