L’ONU exhorte le monde à pousser l’Afghanistan du champ de bataille aux pourparlers

Le président américain Joe Biden rencontrera vendredi à la Maison Blanche Ghani et Abdullah Abdullah, le chef du Haut Conseil pour la réconciliation nationale, qui supervise l’équipe de négociation du gouvernement avec les talibans. En avril, Biden a déclaré que les États-Unis quittaient l’Afghanistan après avoir atteint leurs objectifs : Al-Qaida avait été considérablement diminué, Ben Laden était mort et l’Amérique n’avait plus besoin de bottes sur le terrain pour lutter contre toute menace terroriste provenant du pays.