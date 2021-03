NATIONS UNIES (AP) – Le Conseil de sécurité de l’ONU a exhorté vendredi le gouvernement somalien à organiser des élections «sans délai» dans une résolution soulignant la menace pressante pour la sécurité du pays de la part d’al-Shabab et des groupes d’opposition armés.

La résolution, qui a été adoptée à l’unanimité, a autorisé l’Union africaine à maintenir sa force de près de 20 000 hommes en Somalie jusqu’à la fin de l’année avec pour mandat de réduire la menace des groupes extrémistes afin de permettre «une force stable, fédérale, souveraine et unie. Somalie. »

L’organe le plus puissant de l’ONU a déclaré que son objectif était de transférer la sécurité aux autorités somaliennes, dans le but que la Somalie prenne la tête en 2021 et atteigne l’entière responsabilité d’ici la fin de 2023.

Il souligne l’importance de renforcer les capacités des forces et institutions somaliennes afin qu’elles soient en mesure de gérer les menaces actuelles et futures, et autorise la force de l’UA, connue sous le nom d’AMISOM, à soutenir le transfert de ses responsabilités en matière de sécurité au gouvernement.

L’adoption de la résolution est intervenue sur fond de pression croissante sur le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed après l’échec des élections prévues le 8 février en raison du manque d’accord sur la manière dont le vote devrait être organisé. Deux États de la région ont déclaré qu’ils ne participeraient pas sans un accord.

Les critiques accusent Mohamed, qui cherche un second mandat de quatre ans, d’avoir retardé l’élection pour prolonger son mandat actuel. Le président a blâmé des interventions étrangères anonymes.

Le Conseil de sécurité s’est déclaré préoccupé par les retards dans la finalisation des arrangements pour les élections cette année. Il a exhorté le gouvernement fédéral et les États régionaux «à organiser des élections libres, équitables, crédibles et inclusives» conformément à un accord du 17 septembre 2020.

Trois décennies de chaos, des seigneurs de la guerre à l’affilié d’Al-Qaida al-Shabab en passant par l’émergence d’un groupe lié à l’État islamique, ont déchiré le pays qui, ces dernières années seulement, a commencé à trouver ses racines.

Le Conseil de sécurité s’est félicité des «progrès accomplis jusqu’à présent», mais a également souligné la menace immédiate d’al-Shabab et d’autres groupes extrémistes. Il a condamné leurs attaques en Somalie et au-delà «dans les termes les plus forts possibles».

Les membres du Conseil ont salué l’engagement du gouvernement à mener des opérations conjointes avec l’AMISOM «afin de devenir la principale source de sécurité en Somalie».

Mais ils ont déclaré que «la Somalie n’est pas encore en mesure d’assumer l’entière responsabilité de sa propre sécurité et que la dégradation d’al-Shabab et des groupes d’opposition armés et la construction et le maintien de la paix nécessiteront donc une collaboration et un soutien régionaux et internationaux continus.»

Alors que la résolution rédigée par les Britanniques a été adoptée à l’unanimité, les trois membres africains du Conseil – le Niger, la Tunisie et le Kenya – et Saint-Vincent-et-les Grenadines se sont opposés à la manière dont les négociations étaient menées, affirmant qu’ils n’avaient pas été correctement consultés.

L’ambassadeur du Niger aux Nations Unies, Abdou Abarry, a déclaré que «l’Union africaine doit jouer un rôle de leadership dans la détermination de l’avenir de sa mission en Somalie tout au long de la transition.

«Nous espérons sincèrement que la mise en œuvre de cette résolution sera marquée par une participation, une coopération et une collaboration significatives entre le Conseil, l’UA et d’autres partenaires dans l’effort commun de stabiliser la Somalie en dégradant systématiquement les groupes terroristes pour permettre la paix et la sécurité dans le pays. peuple de la Somalie », a déclaré Abarry.