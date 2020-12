NATIONS UNIES (AP) – L’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé lundi une résolution exhortant la Russie à retirer immédiatement toutes ses forces militaires de Crimée «et à mettre fin sans délai à son occupation temporaire du territoire ukrainien».

Le vote dans l’organe mondial de 193 membres a été de 63 contre 17 avec 62 abstentions, proche du vote sur une résolution similaire adoptée l’année dernière.

La mesure, qui n’est pas juridiquement contraignante mais qui reflète l’opinion mondiale, a été soutenue par les nations occidentales et leurs partisans et contrée par la Russie et ses partisans, notamment la Chine, Cuba, le Venezuela, l’Iran et la Syrie.

La Russie a envoyé des troupes en Crimée et annexé la péninsule en 2014. Elle a soutenu les rebelles séparatistes dans l’est de l’Ukraine dans une guerre de six ans qui a fait 14 000 morts. Un cessez-le-feu difficile est en vigueur depuis fin juillet.

La résolution a condamné l’occupation de la Crimée et de la ville de Sébastapol par la Russie et a réaffirmé «la non-reconnaissance de son annexion». Il a affirmé que «la saisie de la Crimée par la force est illégale et constitue une violation du droit international», et a déclaré qu’elle devait être «immédiatement rendue».

L’Assemblée générale a appelé tous les pays membres de l’ONU et les organisations internationales à coopérer avec l’ONU et à soutenir les efforts visant à mettre fin à l’occupation de la Crimée par la Russie «le plus rapidement possible».

L’organe mondial a réitéré sa «grave préoccupation face à la militarisation progressive de la Crimée» par la Russie et son transfert de systèmes d’armes avancés «y compris des avions et des missiles à capacité nucléaire, des armes, des munitions et du personnel militaire sur le territoire ukrainien». Il a exhorté la Russie «à arrêter cette activité sans délai».

La résolution a condamné l’utilisation par la Russie des entreprises de l’industrie militaire ukrainienne saisies en Crimée, a appelé Moscou à cesser ses efforts pour étendre sa juridiction sur les installations et le matériel nucléaires en Crimée, et s’est opposée à la conscription par la Russie des résidents de Crimée, y compris ceux de nationalité ukrainienne.

Il a également condamné la construction de navires de guerre par la Russie en Crimée et a appelé Moscou à s’abstenir d’entraver la navigation légale en vertu du droit international dans la mer Noire, la mer d’Azov et le détroit de Kertch.