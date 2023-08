L’ONU exhorte la FIFA à tenir sa promesse d’égalité des prix d’ici la prochaine Coupe du monde féminine | Nouvelles du monde

La FIFA devrait s’assurer qu’il y aura un prix égal d’ici la prochaine Coupe du monde féminine, a déclaré l’agence des Nations Unies pour les droits des femmes à Sky News.

Le président de l’instance dirigeante, Gianni Infantino, a déclaré que c’était « notre ambition » de garantir la parité salariale pour la Coupe du monde masculine 2026 et l’épreuve féminine 2027.

Mais il l’a appelé « l’étape la plus difficile » pour combler un écart qui voit le tournoi masculin profiter d’un fonds de prix quatre fois plus important.

« Nous avons entendu dire que d’ici la prochaine Coupe du monde féminine en 2027, au moins le prix en argent serait égalé avec la Coupe du monde masculine », a déclaré Jennifer Cooper, responsable des sports à ONU Femmes, à Sky News.

« Alors voyons voir – nous les demanderons de rendre des comptes pour nous assurer que cela se produise avec le syndicat des joueurs, la FIFPRO. Ils tiennent vraiment les pieds sur le feu. »

Le prix des 32 équipes féminines de la Coupe du monde s’élève à 86 millions de livres sterling (110 millions de dollars) contre 344 millions de livres sterling (440 millions de dollars) aux équipes masculines du Qatar l’année dernière.

Image:

L’Argentine a remporté la Coupe du monde masculine en décembre – avec un plus gros prix. Photo : AP





ONU Femmes s’est associée à la FIFA lors de cette Coupe du monde féminine en cours pour promouvoir l’égalité des sexes, avec ce message figurant sur les brassards de certains capitaines.

En savoir plus sur la Coupe du monde féminine

Mme Cooper a déclaré: « En ce qui concerne l’égalisation des salaires et traitements, etc. au niveau national des 211 fédérations nationales régies par la FIFA, je pense que cela prendra un certain temps.

« Et cela nécessitera, je pense, une transparence et des rapports supplémentaires sur l’utilisation des financements de la FIFA au niveau mondial, ainsi que sur la manière dont ces fonds sont distribués et utilisés. »

La FIFA dispose de réserves de liquidités de plus de 3 milliards de livres sterling, ce qui lui donne le coussin financier nécessaire pour lever des fonds pour la Coupe du monde féminine.

Mais M. Infantino a demandé aux sponsors et aux diffuseurs d’investir plus d’argent dans le football féminin, soulignant leur plus grand investissement dans le football masculin.

« Sans ce type d’investissement, c’est en fait une occasion manquée », a ajouté Mme Cooper.

Image:

Les États-Unis ont remporté la Coupe du monde féminine en 2019. Photo : AP





La FIFA a également cherché à garantir que les joueurs reçoivent pour la première fois un revenu minimum en jouant à la Coupe du monde – de 30 000 $ chacun pour ceux qui sortent tôt à 270 000 $ chacun pour les champions.

L’attaquante anglaise Bethany England a déclaré aujourd’hui à la base de l’équipe: « Plus le jeu grandit et devient une diffusion plus grande et plus large pour le jeu féminin, nous méritons d’être payés au moins un montant raisonnable pour cela.

« Je ne pense pas que ce soit inacceptable de demander une telle chose. »

Mme Cooper a salué le « rythme accéléré de la FIFA pour essayer d’égaliser les prix en argent » et le financement de projets qui ne visent pas seulement les nations d’élite pour développer largement le football féminin.

« Je pense que c’est vraiment sage et je suis impressionnée par cette vitesse », a déclaré Mme Cooper. « Nous n’en sommes pas encore là. »

Les fédérations nationales se verront confier la responsabilité de distribuer l’argent de la FIFA aux joueurs, ce qui soulève des inquiétudes quant à savoir s’il leur parviendra.

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre permission pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour voir ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Certains finalistes de la Coupe du monde – le plus récemment, le Nigeria, qui figurait parmi les huitièmes de finale, se sont plaints de devoir payer des primes, des indemnités de camp et des dépenses.

Les familles des joueurs jamaïcains ont eu recours au financement participatif pour mobiliser davantage de soutien financier pour le camp d’entraînement et le personnel de soutien.

« J’espère vraiment que la Coupe du monde de cette année montrera à ces fédérations au niveau national ce qu’il faut pour avoir des équipes qualifiées », a déclaré Mme Cooper.

« Et que ce n’est pas seulement la bonne chose à faire, mais que c’est une chose intelligente à faire pour soutenir ces équipes féminines au niveau national. »

Les dernières recherches publiées par la FIFA ont montré que le salaire mondial moyen des joueuses professionnelles n’est que de 14 000 $ (10 800 £) et que de nombreux pays manquent toujours de ligues professionnelles féminines.

« [Players] ne gagnent pas assez pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille grâce au sport qu’ils pratiquent », a déclaré Mme Cooper.

« Donc, cela doit changer. C’est un peu plus lent que ce que nous voyons au niveau de ce gros prix. Mais en même temps, je vois que le rythme accéléré du changement est très encourageant. »

Le développement du football féminin a été bloqué par son interdiction en Angleterre pendant 50 ans jusqu’en 1971, ce qui a eu un effet d’entraînement à l’échelle mondiale avec des pays, dont l’Australie, ne fournissant pas de ressources aux joueuses.

Maintenant, selon ONU Femmes, il est temps d’investir.

« Je ne vois pas cela comme des réparations », a déclaré Mme Cooper. « Je le vois juste comme c’est la chose intelligente à faire. »