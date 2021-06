L’ONU exhorte Israël à arrêter immédiatement la construction de colonies

La guerre de Gaza a été la pire escalade des hostilités depuis 2014, avec des groupes armés palestiniens tirant plus de 4 000 roquettes et projectiles vers Israël et les forces israéliennes effectuant plus de 1 500 frappes aériennes, terrestres et maritimes à travers la bande de Gaza, a déclaré Guterres, citant des sources israéliennes. Pendant le conflit, 259 Palestiniens ont été tués, dont 66 enfants et 41 femmes, tandis que neuf Israéliens, dont deux enfants, ont été tués ainsi que trois étrangers. Des centaines d’Israéliens ont été blessés.