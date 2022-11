L’ONU examine une vidéo de soldats russes capturés qui semblent avoir été tués à bout portant – rapport

L’ONU examine des informations selon lesquelles des Ukrainiens pourraient avoir exécuté 10 prisonniers de guerre russes.

Des vidéos examinées par le New York Times semblent montrer que des soldats russes ont été tués à bout portant.

Des crimes de guerre ont été signalés contre la Russie et l’Ukraine depuis l’invasion non provoquée de la Russie.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

L’ONU examine des informations selon lesquelles des Ukrainiens pourraient avoir exécuté 10 prisonniers de guerre russes après vidéos authentifiées par le New York Times semblent montrer une ligne de soldats russes qui ont été tués à bout portant.

Les vidéos macabres, publiées pour la première fois sur les sites d’information et les réseaux sociaux ukrainiens, ne montrent pas les meurtres, mais des scènes avant et après de soldats russes allongés sur le sol en ligne, semblant avoir été abattus à bout portant, Le Times a rapporté.

Sur les chaînes ukrainiennes, les vidéos ont été partagées comme exemples de la défense réussie du pays contre les envahisseurs russes, selon The Times. Selon une déclaration publiée sur Telegram par un porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, les clips sont “une preuve supplémentaire des crimes commis par les néo-nazis ukrainiens”.

“Nous sommes au courant des vidéos et nous les examinons”, a déclaré Marta Hurtado, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. une déclaration à Reuters. “Les allégations d’exécutions sommaires de personnes hors de combat doivent faire l’objet d’une enquête rapide, complète et efficace, et tout auteur tenu responsable.” (L’expression française « hors de combat » signifie « hors de combat » et fait référence à des personnes incapables d’accomplir leurs tâches de combat.)

Allégations de crimes de guerre — y compris viols, tortureet exécutions – a été reporté contre les deux russes et Ukrainiens depuis l’invasion non provoquée de la Russie en février, bien que Matilda Bogner, chef de la Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations Unies en Ukraine, a déclaré à Reuters la maltraitance des prisonniers ukrainiens par les Russes apparaît “assez systématique” alors qu’il n’est “pas systématique” pour l’Ukraine de maltraiter les soldats russes.

Les représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’Insider.