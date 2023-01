L’ONU étend l’aide essentielle de la Turquie au nord rebelle de la Syrie

Tous les regards étaient tournés vers la Russie, qui dans le passé s’est abstenue ou a opposé son veto aux résolutions sur les livraisons d’aide transfrontalières. Il a cherché à remplacer l’aide humanitaire traversant la frontière turque vers la province nord-ouest d’Idlib par des convois en provenance des zones contrôlées par le gouvernement à travers les lignes de conflit. Depuis les premières années de la guerre, la Turquie s’est rangée du côté des rebelles syriens et les a soutenus.

NATIONS UNIES – Le Conseil de sécurité de l’ONU a voté à l’unanimité lundi pour maintenir ouvert un passage frontalier clé entre la Turquie et le nord-ouest tenu par les rebelles syriens pour les livraisons d’aide vitale pendant encore six mois. La Russie, alliée de la Syrie — dans un geste surprise — soutient la résolution.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a averti que la situation humanitaire déjà désastreuse en Syrie s’aggrave et que si les livraisons d’aide de la Turquie au nord-ouest d’Idlib ne sont pas renouvelées, des millions de Syriens pourraient ne pas survivre à l’hiver.

La résolution a déclaré publiquement que le Conseil de sécurité « a déterminé que la situation humanitaire dévastatrice en Syrie continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité dans la région ».

En juillet, le conseil a approuvé une résolution prolongeant les livraisons d’aide humanitaire à Idlib, qui abrite 4,1 millions de personnes. De nombreuses personnes réfugiées dans la région ont été déplacées à l’intérieur du pays par le conflit qui dure depuis près de 12 ans et qui a tué des centaines de milliers de personnes et déplacé la moitié de la population d’avant-guerre du pays, qui s’élevait à 23 millions.

La résolution permettra aux livraisons d’aide via le point de passage de Bab al-Hawa de la Turquie au nord-ouest de la Syrie de se poursuivre pendant les six prochains mois, jusqu’au 10 juillet.

En plus de faire pression pour davantage de livraisons d’aide de première ligne, la Russie a également fait pression pour des projets de relèvement rapide en Syrie.

Guterres a déclaré dans le rapport de décembre qu’au moins 374 projets de relèvement rapide ont eu lieu dans tout le pays depuis janvier 2021, bénéficiant directement à plus de 665 000 personnes, mais il a déclaré qu’une “expansion supplémentaire” était nécessaire.

La résolution encourage les efforts visant à améliorer les livraisons d’aide transfrontalières et appelle les 193 États membres de l’ONU à répondre à «l’urgence humanitaire complexe» de la Syrie et à répondre aux besoins urgents du peuple syrien «à la lumière de l’impact socioéconomique et humanitaire profond de la pandémie de COVID-19.