L’ONU étend l’aide essentielle de la Turquie au nord rebelle de la Syrie

NATIONS UNIES (AP) – Le Conseil de sécurité de l’ONU a voté à l’unanimité lundi pour maintenir ouvert un passage frontalier clé entre la Turquie et le nord-ouest tenu par les rebelles syriens pour les livraisons d’aide essentielle pendant encore six mois. La Russie, alliée de la Syrie – dans un geste surprise – a soutenu la résolution.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré après le vote que l’aide transfrontalière reste “une bouée de sauvetage indispensable pour 4,1 millions de personnes dans le nord-ouest de la Syrie”.

Le vote, a souligné le chef de l’ONU, “intervient alors que les besoins humanitaires ont atteint les niveaux les plus élevés depuis le début du conflit en 2011, avec des Syriens aux prises avec un hiver rigoureux”, selon son porte-parole Stéphane Dujarric.

Tous les regards étaient tournés vers la Russie, qui dans le passé s’est abstenue ou a opposé son veto aux résolutions sur les livraisons d’aide transfrontalières. Il a cherché à remplacer l’aide traversant la frontière turque vers la province nord-ouest d’Idlib par des convois en provenance de zones contrôlées par le gouvernement en Syrie. Depuis les premières années de la guerre, la Turquie s’est rangée du côté des rebelles syriens et les a soutenus.

L’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a déclaré que soutenir la résolution était “difficile”, décrivant le nord-ouest comme une enclave “inondée de terroristes”. Le vote, a-t-il dit, n’est pas un changement dans la “position de principe” de Moscou selon laquelle les livraisons d’aide transfrontalières – qui ont commencé en 2014 – sont temporaires et devraient être remplacées par des livraisons contrôlées par le gouvernement syrien.

L’ambassadeur syrien à l’ONU, Bassam Sabbagh, a critiqué les pays occidentaux pour “politiser le travail humanitaire” et a déclaré que les sanctions occidentales “ont aggravé les souffrances des Syriens”. Il a affirmé que le gouvernement « travaillait sans relâche » pour fournir des services de base aux Syriens.

Le mois dernier, Guterres a averti dans un rapport au conseil que la situation humanitaire déjà désastreuse de la Syrie s’aggravait. Si les livraisons d’aide de la Turquie à Idlib n’étaient pas renouvelées, des millions de Syriens pourraient ne pas survivre à l’hiver, a-t-il averti.

Les livraisons à travers les lignes de conflit à l’intérieur du pays ne peuvent remplacer “la taille ou la portée de l’opération transfrontalière massive des Nations Unies”, a déclaré António Guterres. Dimanche, un convoi de 18 camions est entré dans la région d’Idlib par les lignes de front tenues par les forces gouvernementales syriennes.

La résolution a déclaré publiquement que le Conseil de sécurité « a déterminé que la situation humanitaire dévastatrice en Syrie continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité dans la région ».

Guterres a déclaré que l’accès humanitaire à travers la Syrie – à la fois par le biais d’opérations transfrontalières et de livraisons à travers les lignes de front – doit être élargi. Il a exhorté les membres du Conseil de sécurité et d’autres « à continuer de soutenir les efforts des partenaires humanitaires pour fournir une assistance à ceux qui en ont besoin dans toute la Syrie », a déclaré Dujarric.

Le Conseil de sécurité a initialement autorisé en 2014 les livraisons d’aide depuis la Turquie, l’Irak et la Jordanie via quatre points de passage vers les zones tenues par l’opposition en Syrie. Mais au fil des ans, la Russie, soutenue par son allié la Chine, a réduit les passages autorisés à un seul depuis la Turquie – et le délai d’un an à six mois.

De nombreuses personnes réfugiées dans la région nord-ouest d’Idlib ont été déplacées à l’intérieur du pays par le conflit de près de 12 ans qui a tué des centaines de milliers de personnes et déplacé la moitié de la population d’avant-guerre du pays, qui s’élevait à 23 millions.

La résolution, coparrainée par le Brésil et la Suisse, autorisera l’acheminement de l’aide via le point de passage de Bab al-Hawa depuis la Turquie pendant les six prochains mois, jusqu’au 10 juillet.

S’exprimant au nom des 10 membres élus du Conseil de sécurité, l’ambassadeur de l’Équateur à l’ONU, Hernan Perez Loose, a déclaré que la résolution répondra « aux besoins criants et urgents du peuple syrien », mais il a réitéré la nécessité de « plus de certitude et de prévisibilité pour les organisations humanitaires ».

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a souligné qu’une prolongation de seulement six mois – tout en permettant au “peuple syrien de pousser un soupir de soulagement” – rend “plus difficile et plus coûteuse pour les travailleurs humanitaires de se procurer, d’embaucher et de planifier” l’assistance. Cela entrave également les soi-disant projets de récupération, ou la restauration de fonctions critiques qui aident les communautés à rebondir – une demande russe clé.

“Une prolongation de 12 mois est nécessaire pour l’ONU, et elle est nécessaire pour nos partenaires humanitaires et pour les bénéficiaires”, a-t-elle déclaré, un point de vue partagé par la Grande-Bretagne, la France et d’autres membres du conseil.

David Miliband, PDG de l’International Rescue Committee, a exprimé son soulagement face au renouvellement de l’aide transfrontalière garantissant une assistance pendant l’hiver, mais a souligné que la prolongation de six mois “sera à nouveau de courte durée” et que les livraisons depuis la Turquie seront toujours besoin en juillet.

Le russe Nebenzia a toutefois averti qu’il n’y aurait “pas de discussion sur une extension mécanique de l’extension transfrontalière” à moins que les membres occidentaux du conseil “changent fondamentalement” leur point de vue sur l’aide à la Syrie.

Il a accusé l’Occident de ne pas se préoccuper des besoins des Syriens ordinaires et de gonfler « le mythe » selon lequel les livraisons transfrontalières ne peuvent pas être supplantées par des convois à travers les lignes de front. Il a également vivement critiqué l’Occident, affirmant qu’Idlib reçoit la moitié des fonds pour les projets de relèvement rapide alors que la majorité des Syriens vivent ailleurs.

En plus de faire pression pour davantage de livraisons sur les lignes de front, la Russie a également fait pression pour des projets de relèvement rapide en Syrie. Guterres a déclaré dans le rapport de décembre qu’au moins 374 projets de relèvement rapide ont eu lieu dans tout le pays depuis janvier 2021, bénéficiant directement à plus de 665 000 personnes, mais il a déclaré qu’il en fallait plus.

La résolution appelle également tous les États membres de l’ONU à répondre à “l’urgence humanitaire complexe” de la Syrie et à répondre aux besoins urgents du peuple syrien “à la lumière du profond impact socio-économique et humanitaire de la pandémie de COVID-19”.

En Syrie, un médecin basé à Idlib a salué le vote de lundi.

« La décision d’étendre l’aide à travers la frontière est la seule véritable bouée de sauvetage pour le nord de la Syrie, en particulier pour le secteur médical », a déclaré Safwat Sheikhouni.

Si la résolution n’avait pas été prolongée, cela aurait été une “catastrophe” pour les résidents locaux car cela aurait entraîné la fermeture des bureaux de la plupart des organisations humanitaires là-bas, a-t-il déclaré.

___

L’écrivain de l’Associated Press Bassem Mroue à Beyrouth a contribué à cette histoire.

Edith M. Lederer, Associated Press