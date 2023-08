L’ONU et ses partenaires intensifient leur appel à la paix et à l’aide après 4 mois de guerre au Soudan

GENÈVE (AP) – Vingt organisations des Nations Unies et d’autres organisations internationales ont appelé mardi à la paix, à l’accès à l’aide humanitaire et au respect des droits de l’homme au Soudan à la fin des quatre mois d’une guerre qui a entraîné des pénuries alimentaires, des morts et des blessés, et la violence sexuelle, entre autres troubles.

La porte-parole Margaret Harris de l’Organisation mondiale de la santé a appelé la communauté mondiale à faire plus, déclarant lors d’un briefing de l’ONU à Genève : « Le monde ignore les besoins urgents ».

Le Soudan a été plongé dans le chaos en avril lorsque des mois de tensions latentes entre l’armée, dirigée par le général Abdel Fattah Burhan, et les Forces de soutien rapide, commandées par Mohammed Hamdan Dagalo, ont explosé en combats ouverts à Khartoum et ailleurs. Depuis lors, l’ONU et des groupes de défense des droits ont accusé à la fois l’armée et les RSF de nombreuses violations des droits humains, bien que les deux forces aient rejeté ces accusations.

Au Darfour, théâtre d’une guerre génocidaire au début des années 2000, les combats se sont transformés en violence ethnique, les RSF et les milices arabes alliées ciblant les communautés africaines dans la région occidentale, selon des responsables de l’ONU.

Pendant ce temps, la capitale du Soudan, Khartoum, a été réduite à un champ de bataille urbain. Dans toute la ville, les forces des RSF ont réquisitionné des maisons et les ont transformées en bases opérationnelles, selon des résidents et des groupes de médecins. L’armée, à son tour, a frappé des zones résidentielles depuis les airs et le sol avec des tirs d’artillerie.

Une foule d’organisations des Nations Unies spécialisées dans la santé, la migration, les réfugiés, les droits de l’homme et l’alimentation figuraient parmi celles qui se sont jointes à l’appel, affirmant que leurs deux appels à un soutien financier – pour un total de plus de 3 milliards de dollars – sont financés à moins de 27 %.

On estime qu’au moins 4 000 personnes ont été tuées, a déclaré Liz Throssell, porte-parole du bureau des droits de l’homme de l’ONU. Les militants et les médecins sur le terrain disent que le nombre de morts est probablement beaucoup plus élevé.

La guerre a déplacé plus de 4,3 millions de personnes, dont quelque 3,2 millions à l’intérieur du pays, a déclaré William Spindler, porte-parole de l’agence pour les réfugiés du HCR.

Throssell a déclaré que l’ONU avait documenté au moins 28 incidents de viol, mais on pense que c’est moins que le nombre réel.

Plus tôt ce mois-ci, Amnesty International a accusé les deux parties d’avoir commis de nombreux crimes de guerre, notamment des meurtres délibérés de civils et des agressions sexuelles massives. Le groupe a déclaré que presque tous les cas de viol étaient imputés aux RSF et à ses milices arabes alliées.

Le coordinateur de l’aide humanitaire de l’ONU a déclaré que son appel de 2,57 milliards de dollars pour l’aide au Soudan n’avait reçu que 651 millions de dollars, tandis que le HCR a déclaré que son appel de 566 millions de dollars avait rapporté un peu moins de 175 millions de dollars.

« Pendant quatre mois horribles, le peuple soudanais a été englouti dans une guerre qui détruit leurs vies et leur patrie et viole leurs droits humains fondamentaux », ont déclaré les dirigeants des organisations dans un communiqué conjoint.

« Des gens meurent parce qu’ils n’ont pas accès aux services de santé et aux médicaments. Et maintenant, à cause de la guerre, les enfants du Soudan dépérissent par manque de nourriture et de nutrition », a-t-il déclaré.

« Chaque jour, les combats se poursuivent, les Soudanais sont privés de la paix qu’ils chérissent, des vies auxquelles ils ont droit et de l’avenir qu’ils méritent », a-t-il ajouté.

Les précédentes tentatives pour mettre fin à la violence ont échoué. Il y a eu au moins neuf accords de cessez-le-feu entre les parties belligérantes, négociés en grande partie par Washington et Riyad dans la ville saoudienne de Djeddah en mai et juin, mais tous ont sombré.

___

Jeffery a rapporté du Caire.