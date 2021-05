Ndaw, le Premier ministre Moctar Ouane et le ministre de la Défense Souleymane Doucoure ont été arrêtés lundi, selon plusieurs rapports de presse citant des sources diplomatiques et gouvernementales.

Alors que l’armée malienne est restée silencieuse sur les arrestations, le nouveau coup d’État apparent a déjà suscité une condamnation internationale généralisée. Le président sortant de l’UA, le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a exhorté l’armée à libérer immédiatement les responsables, déclarant que «Tout doit être fait pour préserver la stabilité du Mali et consolider la paix dans la sous-région.»

Tshisekedi «Exige la libération immédiate et inconditionnelle des personnes arrêtées», la présidence de la RDC mentionné dans une série de tweets.

Un appel similaire a été lancé par le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui averti que les arrestations peuvent nuire à tout le processus de la transition démocratique malienne.

Je suis profondément préoccupé par les nouvelles de [the] détention de dirigeants civils de la transition malienne. J’appelle au calme et à leur libération inconditionnelle. »

Les hauts responsables auraient été emmenés à la tristement célèbre base militaire de Kati, située à la périphérie de la capitale Bamako. L’installation militaire a été impliquée dans plusieurs coups d’État militaires, dont celui qui s’est produit dans le pays en août dernier.

On ne savait pas immédiatement ce qui avait poussé l’armée malienne à agir contre le gouvernement civil, mais les arrestations sont intervenues peu de temps après un remaniement ministériel sensible. Lundi après-midi, un nouveau cabinet gouvernemental a été annoncé avec deux partisans de premier plan de la junte militaire, le ministre de la Sécurité intérieure Modibo Koné et le ministre de la Défense Sadio Camara non inclus.

Une source militaire malienne a déclaré à Reuters que la détention des dirigeants du gouvernement était en fait liée au remaniement, et a déclaré ce que le gouvernement avait «Fait n’est pas bon.»

«Nous leur faisons savoir, des décisions seront prises», a ajouté la source en essayant de minimiser l’incident et en insistant sur le fait que les dirigeants n’ont pas été arrêtés.

Le règne de la junte militaire qui est arrivée au pouvoir en août dernier a été de courte durée, car il a cédé à la pression internationale et formé un gouvernement de transition fin septembre, avec Ndaw, un ancien officier militaire, à la barre. Le gouvernement de transition s’est engagé à organiser des élections présidentielles et législatives en février 2022 pour restaurer pleinement le régime démocratique, mais ces plans ont maintenant pu être mis en péril.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!