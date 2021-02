L’ONU et l’OIM appellent l’Europe à reprendre la recherche et le sauvetage après les derniers décès en Méditerranée

Le HCR et l’OIM appellent les pays européens à reprendre et à renforcer le système européen de recherche et de sauvetage après encore plus de morts en Méditerranée centrale.

Au moins 41 migrants se sont noyés après le chavirage de leur bateau ce week-end. Plusieurs enfants faisaient partie des dizaines de personnes qui ont péri après que leur dériveur ait pris l’eau au large des côtes de la Libye.

Un seul corps a été retrouvé, selon l’agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans un communiqué. Trois enfants et quatre femmes sont portés disparus, dont l’un a un nouveau-né à Lampedusa.

Un navire commercial a secouru les survivants et les a emmenés dans la ville portuaire sicilienne de Porto Empedocle en Italie. Ils ont tous été testés pour COVID-19.

« Ils formaient un groupe d’au moins 120 personnes. Ils ont eu des problèmes très vite. Ils ont commencé à prendre de l’eau. Certains d’entre eux sont tombés dans la mer et six d’entre eux sont morts », a déclaré Carlotta Sami, porte-parole de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés en Italie.

« Ils ont disparu au cours de la dure opération de sauvetage menée par le navire commercial Vos Triton. »

Il s’agit du deuxième naufrage le plus meurtrier de la Méditerranée centrale cette année, portant le nombre de morts et de disparus à environ 160 personnes.

Les données de l’ONU montrent que sur les 3 800 personnes qui sont arrivées en Italie par voie maritime cette année, 2 527 ont quitté la Libye.

Mais il y a eu également 3580 retours en Libye au cours de la même période du 1er janvier 2021 au 21 février 2021, bien que les organisations aient déclaré que le pays déchiré par la guerre ne devrait pas être considéré comme un port sûr.