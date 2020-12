Les Nations Unies le disent et le gouvernement éthiopien a signé un accord pour permettre un accès humanitaire « sans entrave » à la région assiégée du Tigray, du moins aux parties maintenant sous le contrôle du gouvernement fédéral.

Cela permettra les premiers secours dans la région de 6 millions de personnes qui a été coupée lors des combats qui ont commencé il y a un mois entre les gouvernements régionaux fédéral et tigré. Chacun considère l’autre comme illégal dans une lutte de pouvoir qui dure depuis des mois.

Pendant des semaines, l’ONU et d’autres ont plaidé pour l’accès à l’aide alors que les informations faisaient état de rupture de stock de nourriture, de médicaments et d’autres fournitures.

Un porte-parole humanitaire de l’ONU a déclaré que la première mission à réaliser une évaluation des besoins débutait mercredi.

L’accord a été signé cette semaine. « Nous travaillons bien sûr pour nous assurer que l’assistance sera fournie dans toute la région et pour chaque personne qui en a besoin », a-t-il déclaré.

<< L'ONU et les partenaires humanitaires en Éthiopie se sont engagés à collaborer avec le gouvernement fédéral éthiopien et toutes les parties au conflit pour garantir que l'action humanitaire dans les régions du Tigray, d'Amhara et d'Afar soit strictement basée sur les besoins et menée conformément sur les principes d'humanité, d'impartialité, d'indépendance et de neutralité », a ajouté le porte-parole.