Dans une percée un mois après un conflit meurtrier coupé du monde la région éthiopienne du Tigray, les Nations Unies ont déclaré mercredi que le gouvernement éthiopien et le gouvernement éthiopien avaient signé un accord pour permettre un accès humanitaire « sans entrave », au moins pour les zones sous contrôle du gouvernement fédéral après la déclaration de victoire du Premier ministre ce week-end.

Cela permettra la première aide alimentaire, médicamenteuse et autre dans la région de 6 millions de personnes qui a connu une augmentation de la faim pendant les combats entre les gouvernements régionaux fédéral et du Tigré. Chacun considère l’autre comme illégal dans une lutte de pouvoir qui dure depuis des mois.

Pendant des semaines, l’ONU et d’autres ont plaidé pour l’accès alors que les approvisionnements étaient désespérément bas pour des millions de personnes. Un porte-parole humanitaire de l’ONU, Saviano Abreu, a déclaré que la première mission à effectuer une évaluation des besoins commencerait mercredi.

« Nous travaillons bien sûr pour nous assurer qu’une assistance sera fournie dans toute la région et pour chaque personne qui en a besoin », a-t-il déclaré. L’ONU et ses partenaires se sont engagés à s’engager avec «toutes les parties au conflit» pour s’assurer que l’aide au Tigray et aux régions voisines d’Amhara et d’Afar soit «strictement basée sur les besoins».

Le gouvernement éthiopien n’a pas immédiatement commenté.

‘Exhorter, attendre, demander l’accès’

Pendant des semaines, des camions chargés d’aide ont été bloqués aux frontières de Tigray, et l’ONU et d’autres groupes humanitaires étaient de plus en plus impatients d’atteindre Tigray alors que la faim grandissait et que les hôpitaux manquaient de fournitures de base comme des gants et des sacs mortuaires.

«Nous avons littéralement des employés qui nous contactent pour nous dire qu’ils n’ont pas de nourriture pour leurs enfants», a déclaré un travailleur humanitaire à l’Associated Press. La personne a parlé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la situation.

«Nous avons exhorté, attendu, demandé l’accès», a déclaré à l’AP un autre responsable de l’aide, Jan Egeland du Conseil norvégien pour les réfugiés. « Nous sommes prêts à partir demain. … Cela a été navrant d’être forcé d’attendre. »

On pense aujourd’hui que plus d’un million de personnes au Tigray ont été déplacées, dont plus de 45 000 qui ont fui vers une région reculée du Soudan voisin. Les humanitaires ont eu du mal à les nourrir alors qu’ils mettent en place une réponse à la crise à partir de zéro.

Les communications et les liaisons de transport restent presque complètement coupées vers Tigray, et le chef fugitif du gouvernement régional provocateur a déclaré cette semaine à l’AP que les combats se poursuivaient malgré la déclaration de victoire du Premier ministre Abiy Ahmed.

Il reste presque impossible de vérifier les affirmations de l’une ou l’autre des parties, car le conflit menace de déstabiliser à la fois le pays et l’ensemble de la Corne de l’Afrique.

« Il est extrêmement important d’obtenir des informations objectives sur ce qui se passe », a déclaré à la BBC le plus haut diplomate américain pour l’Afrique, Tibor Nagy. « La phase militaire active est pratiquement terminée. Je ne dis pas que les combats sont terminés. Donc à ce stade, la phase humanitaire est la plus importante. »

Nagy a ajouté que « maintenant, le danger est que cela évolue vers une insurrection à long terme ». Il était également en désaccord avec la description par l’Éthiopie du conflit comme une «opération de maintien de l’ordre» visant à arrêter les dirigeants du Tigray, affirmant que «c’était évidemment une opération militaire». Les combats entre deux forces lourdement armées ont vu des frappes aériennes, des roquettes et des chars.

« Des personnes extrêmement vulnérables »

Depuis des semaines, l’ONU et d’autres insistent de plus en plus sur la nécessité d’atteindre quelque 600 000 personnes au Tigray qui dépendaient déjà de l’aide alimentaire avant même le conflit.

Maintenant, ces besoins ont explosé, mais Abiy a résisté à la pression internationale pour le dialogue et la désescalade, affirmant que son gouvernement ne « négociera pas notre souveraineté ». Son gouvernement considère le gouvernement régional du Tigray, qui a dominé la coalition au pouvoir en Éthiopie pendant plus d’un quart de siècle, comme illégitime après des mois de frictions croissantes alors qu’il cherchait à centraliser le pouvoir.

Au milieu des revendications et des demandes reconventionnelles des parties belligérantes, une chose est claire: les civils ont souffert.

L’ONU affirme que la nourriture est épuisée pour les quelque 100 000 réfugiés d’Érythrée dont les camps proches de la frontière du Tigré avec l’Érythrée ont été dans la ligne de mire alors que les combats se poursuivaient. Les informations selon lesquelles certains réfugiés ont été tués ou enlevés, si cela est vrai, « constitueraient des violations majeures des normes internationales », a déclaré le chef des réfugiés de l’ONU au cours du week-end dans un appel urgent à Abiy.

Ce sont des «personnes extrêmement vulnérables» qui ont fui la persécution en Érythrée, a déclaré Egeland. « Cela a été extrêmement frustrant de perdre l’accès et la communication. »

Les infrastructures là-bas et ailleurs au Tigray étant endommagées, l’ONU a déclaré que certaines personnes boivent désormais de l’eau non traitée, ce qui augmente le risque de maladies.

‘Le miel est devenu aigre’

Dans le plus grand hôpital de la capitale du Tigré, Mekele, le personnel a dû suspendre d’autres activités pour se concentrer sur le traitement du grand nombre de blessés du conflit, a déclaré le Comité international de la Croix-Rouge.

Le CICR, la rare organisation à voyager à l’intérieur de la région du Tigray et de ses frontières, a signalé avoir rencontré des communautés abandonnées et des camps de personnes déplacées.

Personne ne connaît le véritable bilan des combats. Des groupes de défense des droits humains et humanitaires ont fait état de plusieurs centaines de morts, dont des civils, mais on en craint beaucoup d’autres.

À l’intérieur du Tigray, et parmi les réfugiés tigréens à majorité ethnique au Soudan, les gens sont épuisés.

« Le monde n’a rien vu de tel cette année. Je n’ai jamais rien vu de tel », a déclaré un réfugié qui a donné son nom de Danyo, debout au bord d’une rivière que les gens traversaient mardi pour se mettre en sécurité.

«Lorsque le Dr Abiy est venu, nous l’avons vu comme une bonne chose», a-t-il déclaré. «Nos espoirs ont été exaucés, car son discours au début était aussi doux que du miel, mais maintenant le miel est devenu aigre.