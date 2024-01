L’ONU et le Royaume-Uni poussent Israël à jouer le rôle d’une solution à deux États pour mettre fin à la guerre à Gaza | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Les Nations Unies et le Royaume-Uni affirment qu’une solution à deux États est essentielle pour ramener la paix dans le conflit israélo-palestinien, alors que la résistance internationale contre le rejet par Israël d’un État palestinien s’accentue.

Le ministre britannique des Affaires étrangères a déclaré mercredi, alors qu’il partait pour une tournée au Moyen-Orient, qu’il soulignerait le soutien à long terme de la Grande-Bretagne à une solution à deux États. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a insisté mardi sur le fait que refuser un État palestinien prolongerait la guerre dans la bande de Gaza.

Ces déclarations reflètent l’inquiétude mondiale après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré la semaine dernière qu’il s’opposait à un État palestinien indépendant et que son pays avait besoin d’un contrôle total en matière de sécurité sur les territoires palestiniens.

S’exprimant lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, Guterres a qualifié d’« inacceptable » le rejet par Israël d’une solution à deux États.

« Ce refus et le déni du droit à un État du peuple palestinien prolongeraient indéfiniment un conflit qui est devenu une menace majeure pour la paix et la sécurité mondiales », a averti António Guterres.

Un tel résultat « exacerberait la polarisation et encouragerait les extrémistes du monde entier », a-t-il ajouté.





Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, devait également aborder le sujet alors qu’il entamait une visite au Moyen-Orient.

Cameron arrivera mercredi en Israël, a indiqué le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement. une déclaration. Des visites sont également prévues en Cisjordanie occupée par Israël, au Qatar et en Turquie dans l’espoir de parvenir à un « cessez-le-feu durable » à Gaza.

En Cisjordanie, Cameron rencontrera le président palestinien Mahmoud Abbas et soulignera le soutien à long terme de la Grande-Bretagne à une solution à deux États « afin que les Israéliens et les Palestiniens puissent vivre côte à côte en paix », a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

Les États-Unis, l’allié le plus important d’Israël, ont également déclaré qu’il n’y avait aucun moyen de résoudre les problèmes de sécurité à long terme d’Israël et de reconstruire Gaza sans un État palestinien.

Plus tôt cette semaine, le plus haut diplomate de l’Union européenne a insisté sur une solution à deux États au conflit, affirmant que le plan israélien visant à détruire le groupe palestinien Hamas à Gaza ne fonctionnait pas.

« Personne ne veut voir ce conflit durer plus longtemps que nécessaire », a déclaré Cameron. « Une pause immédiate est désormais nécessaire pour acheminer l’aide et évacuer les otages. La situation est désespérée.

Cameron a déclaré qu’il cherchait à tracer une voie « pour passer de cette pause à un cessez-le-feu durable et permanent sans reprise des hostilités ».

« Un tel plan nécessiterait que le Hamas accepte la libération de tous les otages, que le Hamas ne soit plus responsable des tirs de roquettes sur Israël à Gaza, et qu’un accord soit en place pour que l’Autorité palestinienne revienne à Gaza afin d’assurer la gouvernance et la gouvernance. les services et, de plus en plus, la sécurité », a affirmé l’ancien Premier ministre.





Selon le ministère des Affaires étrangères, Cameron exhortera également Israël à ouvrir davantage de points de passage pour permettre l’acheminement de l’aide vers Gaza, y compris le port israélien d’Ashdod et le passage de Karem Abu Salem (connu sous le nom de Kerem Shalom en hébreu), et exigera que l’eau, le carburant et l’approvisionnement en électricité soit rétabli dans l’enclave côtière.

Israël a déclenché sa dernière guerre à Gaza après les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, au moins 25 700 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, ont été tués dans le conflit. La plupart des 2,3 millions d’habitants de Gaza sont déplacés, provoquant un désastre humanitaire.

Le bilan des attaques du Hamas du 7 octobre en Israël s’élève à 1 139 morts.