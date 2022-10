L’ONU et la Croix-Rouge cherchent à mieux se préparer aux futures vagues de chaleur

L’agence d’aide humanitaire des Nations Unies OCHA et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont publié lundi leur premier rapport conjoint, relatant la dévastation des torrides passés et exposant des moyens de se préparer et de limiter les dégâts des futurs.

GENÈVE – La Croix-Rouge internationale et les Nations Unies exhortent les gens et les gouvernements à faire plus pour combattre la chaleur, en se préparant mieux aux vagues de chaleur comme les récentes de Sacramento, en Californie, en Somalie au Sichuan, en Chine, qui pourraient faire de nombreuses victimes dans l’avenir.

Le rapport, “Extreme Heat: Preparing for the Heatwaves of the Future”, indique que 38 vagues de chaleur ont causé la mort de plus de 70 000 personnes dans le monde de 2010 à 2019 – une sous-estimation probable du véritable bilan – en plus des retombées sur la vie. et moyens de subsistance.