L’ONU et la Croix-Rouge cherchent à mieux se préparer aux futures vagues de chaleur

GENÈVE (AP) – La Croix-Rouge internationale et les Nations Unies exhortent les gens et les gouvernements à faire plus pour combattre la chaleur, en se préparant mieux aux vagues de chaleur comme les récentes de Sacramento, en Californie, en Somalie au Sichuan, en Chine, qui pourraient prendre de nombreuses vies dans le futur.

L’agence d’aide humanitaire des Nations Unies OCHA et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont publié lundi leur premier rapport conjoint, relatant la dévastation des torrides passés et exposant des moyens de se préparer et de limiter les dégâts des futurs.

Le rapport, “Extreme Heat: Preparing for the Heatwaves of the Future”, indique que 38 vagues de chaleur ont causé la mort de plus de 70 000 personnes dans le monde de 2010 à 2019 – une sous-estimation probable du véritable bilan – en plus des retombées sur la vie. et moyens de subsistance.

Ce bilan représentait plus d’un sixième des plus de 410 000 décès dus à des catastrophes liées à des conditions météorologiques et climatiques extrêmes au cours de la même période, selon le rapport, citant des calculs antérieurs de la Croix-Rouge.

Sur la liste de contrôle des étapes, les deux organisations affirment que certains groupes humanitaires testent le déploiement de logements d’urgence, de toits «verts», de centres de refroidissement et de modifications des calendriers scolaires pour atténuer l’impact des vagues de chaleur, qui, selon de nombreux scientifiques, sont devenues plus fréquentes car du changement climatique d’origine humaine.

Au-delà de cela, les gouvernements ont été encouragés à renforcer les systèmes d’alerte précoce sur les vagues de chaleur et à donner plus de formation et de financement aux intervenants locaux qui sont souvent les premiers sur place lorsque les vagues de chaleur frappent. Les agences affirment qu’une meilleure coordination entre les groupes humanitaires, les organisations de développement et les experts météorologiques est également nécessaire.

L’ONU et l’OCHA mettent en garde en particulier contre l’impact démesuré sur les pays en développement : ils citent des chiffres selon lesquels le Bangladesh, par exemple, a connu une augmentation de 20 % des décès les jours de canicule par rapport à une journée moyenne.

Les vagues de chaleur peuvent pousser les gens à fuir leurs terres chaudes, ce qui s’ajoute à la migration vers des pays plus froids.

Jamey Keaten, Associated Press