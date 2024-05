L’ONU estime à plus de 670 le nombre de morts dans le glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée | Actualités climatiques

Les autorités tentent d’établir des centres d’évacuation sur des terrains plus sûrs de chaque côté de l’immense bande de débris.

L’Organisation internationale pour les migrations a augmenté son estimation du nombre de morts suite à un glissement de terrain massif en Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) à plus de 670.

Serhan Aktoprak, chef de la mission de l’agence des Nations Unies dans cette nation insulaire du Pacifique Sud, a déclaré dimanche que le bilan révisé des morts était basé sur les calculs du village de Yambali et des responsables de la province d’Enga, selon lesquels plus de 150 maisons avaient été ensevelies par le glissement de terrain de vendredi.

L’estimation précédente était de 60 logements.

« On estime que plus de 670 personnes [are] sous le sol pour le moment », a déclaré Aktoprak.

« La situation est terrible, le terrain continue de glisser. L’eau coule et cela crée un risque énorme pour toutes les personnes impliquées », a ajouté Aktoprak, basé à Port Moresby, la capitale.

Les autorités locales avaient initialement estimé le bilan des morts vendredi à 100 ou plus. Seuls cinq corps et la jambe d’une sixième victime avaient été retrouvés dimanche, tandis que sept personnes, dont un enfant, avaient reçu des soins médicaux.





Pendant ce temps, les secours transportaient les survivants du glissement de terrain massif vers un terrain plus sûr alors que des tonnes de terrain instable et la guerre tribale, qui sévit dans les hauts plateaux du pays, menaçaient les efforts de sauvetage.

Les dommages aux infrastructures ont également rendu plus difficile l’accès des efforts de secours et de secours à la zone, selon Justine McMahon, représentante du groupe humanitaire CARE Australie en PNG.

« Le sol est assez instable, ce qui rend difficile l’accès des sauveteurs. La route principale a également été coupée d’environ 200 mètres. [656 feet]ce qui entrave les secours », a-t-elle déclaré à Al Jazeera.

Des rochers de la taille d’une voiture

Les équipements lourds de terrassement ne sont pas encore arrivés dans cette zone montagneuse située à 600 km (370 miles) au nord-ouest de Port Moresby.

À certains endroits, le glissement de terrain – un mélange de rochers de la taille d’une voiture, d’arbres déracinés et de terre battue – aurait atteint 8 mètres (26 pieds) de profondeur.

Les agences humanitaires ont déclaré que la catastrophe avait effectivement anéanti le bétail, les jardins potagers et les sources d’eau potable du village.

Les autorités gouvernementales essayaient d’établir des centres d’évacuation sur des terrains plus sûrs de part et d’autre de l’immense bande de débris qui recouvre une zone de la taille de trois à quatre terrains de football.

« La terre n’est pas encore colonisée », a déclaré McMahon à Al Jazeera.

Outre l’autoroute bloquée, les convois transportant des secours ont été confrontés à des risques liés aux combats tribaux dans un village à mi-chemin du trajet. Les soldats de PNG assuraient la sécurité des convois.

Le gouvernement devrait décider d’ici mardi s’il demandera officiellement une aide internationale supplémentaire.

Les États-Unis et l’Australie, un voisin proche et le plus généreux fournisseur d’aide étrangère de la PNG, font partie des gouvernements qui ont publiquement déclaré qu’ils étaient prêts à faire davantage pour aider les intervenants.