L’ONU est prête à soutenir les efforts de secours — Enjeux mondiaux

Dans une déclaration publiée par son porte-parole, Secrétaire général António Guterres a souligné que l’ONU était prête à aider le gouvernement de toutes les manières nécessaires, pour aider les personnes touchées.

Selon le centre humanitaire de l’ONU Web de secoursle puissant séisme a frappé peu après 22 heures, heure locale, mesurant 6,8 sur l’échelle de Richter à une profondeur de 18,5 km, avec l’épicentre situé dans les montagnes du Haut Atlas, à environ 71 km au sud-ouest de la ville historique de Marrakech.

Selon les médias, plusieurs maisons de cette ville de 840 000 habitants se sont effondrées et d’autres bâtiments ont subi des dommages structurels. La zone épicentrale n’est pas densément peuplée.

Le tremblement de terre avec un épicentre dans les montagnes du Haut Atlas a provoqué des dégâts dans la ville historique de Marrakech, au Maroc.

« Le Secrétaire général a été profondément attristé d’apprendre le tremblement de terre qui a frappé aujourd’hui le Maroc et qui a coûté de nombreuses vies », indique le communiqué.

« L’ONU est à vos côtés »

M. Guterres a adressé ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Dans un tweet, le président de l’Assemblée générale de l’ONU, Dennis Francis, a présenté ses sincères sympathies et ses condoléances, appelant la communauté internationale « à s’unir pour soutenir le Maroc en cette période de tristesse ».

Amina Mohammed, vice-secrétaire générale de l’ONU, a également répondu sur la plateforme de médias sociaux X, affirmant que ses « prières et pensées » vont au peuple marocain.

« L’ONU est à vos côtés alors que nous nous efforçons de nous relever », a-t-elle écrit.

‘Chercher et sauver’

Nathalie Fustiercoordonnateur résident des Nations Unies dans le pays, s’est entretenu avec UN News et a réitéré que les équipes des Nations Unies sont prêtes à fournir tout le soutien nécessaire.

Elle nous a expliqué que les informations étaient encore rares et difficiles à vérifier étant donné que l’épicentre du séisme se trouvait dans une zone montagneuse isolée et difficile d’accès.

Sur la base de ce que l’on sait jusqu’à présent, elle a déclaré que le nombre de morts s’élèverait probablement à plus de 1 000 personnes et que plusieurs centaines de blessés.

Lorsqu’on lui a demandé d’évaluer les besoins des personnes dans les zones touchées, Mme Fustier a déclaré : « Je pense qu’en ce moment, il s’agit vraiment de recherche et de sauvetage et peut-être de sang et d’assistance médicale pour les personnes qui se trouvent encore dans les zones sans un bon soutien médical, mais peut-être aussi. nourriture. »

Elle a assuré que l’ONU, tant au niveau national qu’au niveau mondial, est prête à unir ses forces avec le gouvernement du Maroc, qui apporte une réponse rapide à la catastrophe. « Nous avons constaté qu’il y a une énorme mobilisation et, une fois de plus, nous sommes prêts à apporter notre aide ».