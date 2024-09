L’ONU envisage une résolution exigeant qu’Israël mette fin à son occupation des territoires palestiniens

LES NATIONS UNIES — L’Assemblée générale de l’ONU examine mardi une résolution palestinienne exigeant qu’Israël mette fin à sa « présence illégale » à Gaza et en Cisjordanie occupée d’ici un an et appelle à des sanctions et à un embargo sur les armes contre le pays.

Il sera soumis au vote de l’assemblée de 193 membres mercredi alors que le projet de loi d’Israël guerre contre le Hamas à Gaza approche de son premier anniversaire et alors que la violence en Cisjordanie atteint de nouveaux sommets. La guerre a été déclenchée par Attaques du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre.

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Danny Danon, a exhorté les pays membres à rejeter la mesure, la décrivant comme une « récompense pour le terrorisme ».

« Au lieu d’une résolution condamnant le viol et le massacre commis par le Hamas le 7 octobre, nous nous réunissons pour regarder le cirque palestinien sous les auspices des Nations Unies », a-t-il déclaré mardi.

Si la résolution est adoptée par l’Assemblée générale, elle ne sera pas juridiquement contraignante, mais son ampleur reflétera l’opinion mondiale. Contrairement au Conseil de sécurité, qui compte 15 membres, il n’existe pas de droit de veto à l’Assemblée.

Il s’ensuit une Décision de la Cour suprême des Nations Unies en juillet, il a déclaré que la présence d’Israël dans les territoires palestiniens était illégale et devait cesser.

Dans sa condamnation sans appel de la domination d’Israël sur les territoires conquis lors de la guerre de 1967, la Cour internationale de justice a déclaré qu’Israël n’avait aucun droit à la souveraineté sur ces territoires et violait les lois internationales interdisant l’acquisition de ces territoires par la force.

Riyad Mansour, l’ambassadeur palestinien à l’ONU, a ouvert la réunion de l’Assemblée générale en déclarant que les Palestiniens étaient confrontés à une « menace existentielle ». Il a affirmé qu’Israël les tenait « enchaînés » et qu’il était plus que temps que l’occupation israélienne prenne fin et que les Palestiniens retournent sur leurs terres ancestrales.

La résolution exige qu’Israël retire ses forces et cesse immédiatement toute nouvelle attaque. construction de colonies et d’évacuer tous les colons des territoires palestiniens.

La mesure prévoit également qu’Israël verse des réparations aux Palestiniens pour les dommages causés par son occupation. Elle exhorte les pays à prendre des mesures pour empêcher les échanges commerciaux ou les investissements qui maintiennent la présence israélienne et à appliquer des sanctions, « y compris en ce qui concerne la violence des colons ».

L’ambassadrice des États-Unis à l’ONU, Linda Thomas Greenfield, a déclaré aux journalistes que la résolution comportait « un nombre important de défauts », affirmant qu’elle allait au-delà de la décision de la CIJ et ne reconnaissait pas que « le Hamas est une organisation terroriste » qui contrôle Gaza et qu’Israël a le droit de se défendre.

« Selon nous, la résolution n’apporte pas de bénéfices tangibles à tous les niveaux au peuple palestinien », a-t-elle déclaré. « Je pense qu’elle pourrait compliquer la situation sur le terrain, compliquer ce que nous essayons de faire pour mettre fin au conflit et je pense qu’elle empêche de revigorer les mesures en faveur d’une solution à deux États. »

Mansour a déclaré aux journalistes cette semaine que plus de 60 pays avaient demandé à s’exprimer avant le vote de mercredi.

Il a dit un premier projet palestinien Il exigeait qu’Israël mette fin à son occupation dans un délai de six mois, mais il a été révisé en réponse aux préoccupations de certains pays qui souhaitaient prolonger le délai à un an.

Il a déclaré que l’objectif de la résolution est de mettre en œuvre la décision de la Cour internationale de justice, qui n’est pas non plus juridiquement contraignante.

« L’idée est d’utiliser la pression de la communauté internationale au sein de l’Assemblée générale et la pression de la décision historique de la CIJ pour forcer Israël à changer son comportement dans le sens d’accepter de se retirer du territoire occupé », a déclaré Mansour.

Il est fort probable, a-t-il ajouté, qu’Israël ne prêtera pas attention à la résolution et que les Palestiniens en soumettront alors une autre.

Israël a conquis la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens souhaitent que ces trois zones soient occupées par un État indépendant. La communauté internationale considère généralement ces trois zones comme des territoires occupés.