L’ONU envisage la relance du millet alors que l’incertitude mondiale sur les céréales augmente

RUSHINGA, Zimbabwe – Alors que d’autres habitants de son village zimbabwéen agonisent à cause d’une récolte de maïs apparemment vouée à l’échec, Jestina Nyamukunguvengu prend une houe et tranche le sol de ses champs verdoyants avec une récolte de millet perlé dans le district aride de Rushinga, dans le pays africain. . “Ces cultures ne sont pas affectées par la sécheresse, elles fleurissent rapidement et c’est la seule façon de vaincre la sécheresse”, a déclaré cet homme de 59 ans avec un large sourire. Les millets, y compris le sorgho, occupent désormais plus de deux hectares de ses terres – une parcelle où le maïs était autrefois la culture de prédilection.

Les agriculteurs comme Nyamukunguvengu dans le monde en développement sont en première ligne d’un projet proposé par l’Inde qui a conduit l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture à baptiser 2023 comme “l’Année du millet”, un effort pour faire revivre une culture robuste et saine qui a été cultivé pendant des millénaires – mais a été largement écarté par les colons européens qui préféraient le maïs, le blé et d’autres céréales.

Cette désignation arrive à point nommé : l’année dernière, la sécheresse a balayé une grande partie de l’Afrique de l’Est ; la guerre entre la Russie et l’Ukraine bouleverse les approvisionnements et fait monter les prix des denrées alimentaires et des engrais du grenier à blé de l’Europe ; les inquiétudes ont augmenté au sujet des retombées environnementales des expéditions de produits agricoles à travers le monde ; de nombreux chefs et consommateurs cherchent à diversifier leur alimentation à une époque où les tarifs sont trop standardisés.

Tout cela a donné un nouvel élan aux céréales cultivées localement et alternatives et à d’autres aliments de base comme le millet.

Les millets se déclinent en plusieurs variétés, telles que l’éleusine, le fonio, le sorgho et le teff, qui est utilisé dans le pain spongieux injera familier aux amateurs de cuisine éthiopienne. Les partisans vantent les millets pour leur santé – ils peuvent être riches en protéines, en potassium et en vitamine B – et la plupart des variétés sont sans gluten. Et ils sont polyvalents : utiles dans tout, du pain, des céréales et du couscous au pudding et même à la bière.

Au fil des siècles, les millets ont été cultivés dans le monde entier – dans des endroits comme le Japon, l’Europe, les Amériques et l’Australie – mais leurs épicentres ont toujours été l’Inde, la Chine et l’Afrique subsaharienne, a déclaré Fen Beed, chef d’équipe à la FAO pour les cultures urbaines et systèmes de mécanisation.

De nombreux pays ont réalisé qu’ils “devraient revenir en arrière et examiner ce qui est indigène à leur patrimoine agricole et ce qui pourrait être revisité comme substitut potentiel à ce qui serait autrement importé – ce qui est à risque lorsque nous avons des pandémies, ou lorsque nous avons le aime le conflit », a déclaré Beed.

Les millets sont plus tolérants aux sols pauvres, à la sécheresse et aux conditions de croissance difficiles, et peuvent facilement s’adapter à différents environnements sans niveaux élevés d’engrais et de pesticides. Ils n’ont pas besoin d’autant d’eau que les autres céréales, ce qui les rend idéaux pour des endroits comme la région aride du Sahel en Afrique, et leurs racines profondes de variétés comme le fonio peuvent aider à atténuer la désertification, le processus qui transforme un sol fertile en désert, souvent à cause de la sécheresse. ou la déforestation.

« Le fonio est surnommé la culture des Lazy Farmers. C’est comme ça qu’il est facile de se développer », déclare Pierre Thiam, chef exécutif et co-fondateur de la chaîne de restauration raffinée et décontractée Teranga, basée à New York, qui propose une cuisine ouest-africaine. “Quand les premières pluies arrivent, les agriculteurs n’ont qu’à sortir et tout comme jeter les graines de fonio… Ils labourent à peine le sol.”

« Et c’est aussi une culture à croissance rapide : elle peut mûrir en deux mois », a-t-il dit, reconnaissant que tout n’est pas facile : « La transformation du fonio est très difficile. Il faut enlever la peau avant qu’elle ne devienne comestible.

Selon la FAO, le millet représente moins de 3 % du commerce mondial des céréales. Mais la culture se développe dans certaines zones arides. Dans le district de Rushinga, les terres consacrées au mil ont presque triplé au cours de la dernière décennie. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a déployé des dizaines de batteuses et a fourni des paquets de semences et une formation à 63 000 petits agriculteurs dans les zones sujettes à la sécheresse au cours de la saison précédente.

Les faibles précipitations et les températures élevées de ces dernières années, en partie dues au changement climatique, associées à des sols pauvres, ont éteint l’intérêt pour le maïs gourmand en eau.

“Vous constaterez que ceux qui ont cultivé du maïs sont ceux qui demandent une aide alimentaire, ceux qui ont cultivé du sorgho ou du millet perlé mangent encore leurs petites céréales”, a déclaré Melody Tsoriyo, l’agronome du district, faisant allusion aux petites céréales comme les millets, dont les graines peuvent être aussi fines que du sable. “Nous prévoyons que dans cinq ans, les petites céréales dépasseront le maïs.”

Les équipes gouvernementales du Zimbabwe se sont déployées dans les régions rurales reculées, inspectant les cultures et fournissant une assistance d’experts, par exemple par le biais de groupes WhatsApp, pour diffuser les connaissances techniques aux agriculteurs.

Le porte-parole du PAM, Tatenda Macheka, a déclaré que les millets “nous aident à réduire l’insécurité alimentaire” au Zimbabwe, où environ un quart des habitants de ce pays de 15 millions d’habitants – longtemps un grenier à pain de l’Afrique australe – sont désormais en situation d’insécurité alimentaire, ce qui signifie qu’ils ne savent pas où leur prochain repas viendra.

Dans les zones urbaines du Zimbabwe et bien au-delà, les restaurants et les hôtels ont la nouvelle impression qu’un repas de mil offre une touche de classe et l’ont rendu plus cher sur leurs menus.

Thiam, le chef américain, se souvient avoir mangé du fonio dans son enfance dans la région sud de la Casamance au Sénégal, mais s’inquiétait du fait qu’il n’était pas souvent disponible dans sa ville natale – la capitale – et encore moins à New York. Il a admis une fois “naïvement” avoir rêvé de faire de ce que l’on appelle dans les campagnes sénégalaises “le grain de la royauté” – servi pour honorer les invités en visite – en une “récolte de classe mondiale”.

Il a un peu réduit ses ambitions, mais voit toujours un avenir pour les petits grains.

“C’est vraiment incroyable que vous puissiez avoir un grain comme celui-ci qui a été ignoré pendant si longtemps”, a déclaré Thiam dans une interview depuis son domicile à El Cerrito, en Californie, où il a déménagé pour être proche de sa femme et de sa famille. “Il est temps que nous l’intégrions à notre alimentation.”

Keaten a rapporté de Genève. Haven Daley à El Cerrito, en Californie, a contribué à ce rapport.