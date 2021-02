L’ONU enregistre une forte augmentation des meurtres de militants colombiens

La bête quotidienne

« The Bridge » de HBO Max est le prochain « survivant », 20 ans plus tard

Pete Dadds / HBO Max Trois décennies après le début de l’engouement pour la télé-réalité de l’ère moderne, nous sommes revenus à notre point de départ.Depuis que sept inconnus ont cessé d’être polis et ont commencé à devenir réalité lors de la première saison de 1992 de The Real World sur MTV, le genre s’est transformé et a évolué – ou peut-être dévolu, selon l’exemple – à chaque itération de plausibilité, dignité, pertinence, exploitativité, appréciation critique, authenticité, grossièreté, perspicacité, expérimentation, inventivité et «réalité», quoi que cela puisse signifier. pour une mutation intense et rapide, il est certainement à noter que maintenant, alors que nous approchons du 30e anniversaire de The Real World et des 20 ans de Survivor, The Bachelor et American Idol, la télé-réalité semble être revenue à ses racines. Exemple concret: la popularité croissante de The Bridge de HBO Max, qui a présenté ses six épisodes sur le streamer le 11 février, l’attrait de The Bridge, pour autant que je sache après avoir beuglé sa première saison animée ce week-end, est qu’il est la série d’aujourd’hui qui ressemble le plus aux premières saisons de Survivor, sans être si ouvertement une arnaque de Survivor que vous la rejetteriez immédiatement comme un imitateur boiteux. Les émissions de télé-réalité de survie sont, comme tout dans le genre, devenues de plus en plus et extrêmement compliqué, au point de la pêche à la traîne. Au-delà de Naked and Afraid, même Survivor, toujours une série de référence toutes ces années plus tard, a introduit tellement de rebondissements et de changements de règles qu’il est dangereusement proche de recueillir des comparaisons avec cette parodie de jeu télévisé Bamboozled sur Friends. (Jeff Probst semble toujours à une saison de beugler, « Vous obtenez l’idole de l’immunité … et une carte Wicked Wango! ») Le pont commence par larguer une douzaine d’étrangers britanniques au milieu de la nature sauvage, dans ce cas, les rives de un lac bucolique dans les collines galloises. Ils doivent survivre pendant un mois dans leur camping avec des rations limitées, tout en complétant le défi principal de l’émission: ils ont 20 jours pour construire un pont sur le lac vers une île abritant 100000 £. Ils doivent travailler ensemble pour construire le pont, mais à la fin, un seul concurrent remporte le grand prix.Si l’environnement et l’esthétique sont différents des plages ensoleillées adjacentes à la jungle, Survivor était connu pour: le froid, l’humidité et la pluie assombrissez la majeure partie de The Bridge, le narrateur James McAvoy utilisant son confortable brogue pour réchauffer le mieux possible l’expérience visuelle – l’expérience humaine mise en scène est immédiatement reconnaissable. Outwit. Battre. Survivre à. Juste vous savez, plus britannique. Un peu plus poli … mais peut-être aussi, encore plus réel.Comme c’est le cas avec une émission comme Survivor, le jeu lui-même est à la fois primordial pour l’intrigue du spectacle, mais aussi une toile de fond inutile. Comment ces personnes vont-elles interagir les unes avec les autres dans des circonstances qui ne sont pas seulement extrêmes à leur valeur nominale – rester en vie dans la nature – mais exacerbées par le défi physique de la tâche à accomplir et la carotte pendante de beaucoup d’argent? C’est une personnalité concurrence. C’est une compétition de manipulation. C’est une lutte de pouvoir et un marathon mental. L’observation du public a l’avantage d’être omniscient, témoignant de tous les stratagèmes, secrets et stratégies élaborés par certains concurrents dans le dos des autres. Mais ils endurent aussi la frustration addictive de ne pas savoir comment diable tout cela va se dégrader. Rien n’est plus imprévisible que le comportement humain – la raison pour laquelle ces émissions sont si juteuses – et jusqu’au dernier moment, je n’avais légitimement aucune idée de qui allait être choisi pour remporter le grand prix, un frisson semblable à celui de voir Richard Hatch sortir victorieux. Serait-ce Zac, le strip-teaseur avec plus d’abdos qu’il ne devrait être biologiquement possible, dont l’ego l’a motivé à se présenter comme chef d’équipe, une position dans laquelle ses inévitables échecs ont mis une cible sur son dos? Ou Sly, le joueur londonien de 60 ans qui est l’un des rares candidats à avoir une expérience de l’ingénierie de quelque chose comme un pont flottant, mais dont le manque de filtre acquis par l’âge s’est hérissé contre les whippersnappers autorisés au camp? Le récent rétablissement de Tara après la bataille COVID et son désir de vivre plus pleinement la vie la portent à la victoire? Ou serait-ce plus avantageux de voler sous le radar (Sam), de s’affirmer comme une force dominatrice (Sarah), ou simplement d’être gentille (Julie)? Comme cela pourrait souvent être le cas avec Survivor, les règles du gameplay quand il vient à la construction du pont, qui semble être introduit et modifié sur un coup de tête, peut parfois être déroutant. Mais le grand avantage de l’émission est de créer un scénario où, en théorie, la tâche à accomplir est si tangible – construire un pont sur le lac – que ses progrès, ou son absence, en font le genre d’autocuiseur qui définit toutes les personnalités impliquées. à un point d’ébullition instantané.Les aspects les plus fascinants de The Bridge sont donc les plus humains: la dynamique de genre quand il s’agit d’un défi qui nécessite de la force brute, le ressentiment qui entre quand quelqu’un ne fait pas son poids ou devient trop ouvert pour leur propre bien, ou les moments où les acteurs devraient plaider leur cause pour savoir pourquoi eux ou quelqu’un d’autre devraient rester dans le jeu. (L’un de ces discours aborde-t-il le monologue emblématique du rat et du serpent de Sue dans le premier survivant? Bien sûr que non. A un moment de réalité jamais?) C’est-à-dire que The Bridge est, malgré ses légers défauts et sa narration inégale, rafraîchissant.Il y a un appel dépouillé à The Bridge qui se lit presque comme nostalgique dans le l’âge de la télé-réalité grandiloquence. Si la cinématographie est magnifique, elle n’est pas surproduite comme le sont tant de séries de compétition modernes, au point que vous vous demandez si quelque chose est authentique: ce moment a-t-il été orchestré par des producteurs? Cette personne était-elle alimentée en ligne? La compétition allait-elle vraiment bouleverser de cette façon? Au risque d’être répétitive, c’était ce qui était si grand dans ces premières saisons de Survivor; autant un monstre complexe que la série est devenue, il y avait une simplicité fascinante quand elle a commencé. Les grands moments étaient organiques, alors que maintenant tout peut sembler mis en scène, et chaque personne qui apparaît dans une série de télé-réalité le fait en tant qu’étudiant des décennies d’exemples qui précèdent. Être «bon à la télé-réalité» est maintenant commercialisé comme une compétence. Il était une fois, cela signifiait simplement qu’une personne pouvait être elle-même. The Bridge semble suggérer qu’il est possible de revenir là-dessus: à l’heure où le genre de télé-réalité a semblé perdre l’intrigue, il revient visiblement à ses racines pour se retrouver. diffuse le mois prochain une série documentaire animée par Andy Cohen intitulée For Real: The Story of Reality TV, sur l’histoire et l’évolution du genre. La série accueille non seulement une réunion de la distribution originale de The Real World, mais aussi une conversation avec les stars de L’incroyable famille Kardashian, alors que le mastodonte termine sa course influente, alors que la télé-réalité a fait un détour rapide au cours de ces dernières années dans un cloison. arène de la culture pop où elle était considérée comme un «plaisir coupable» ou une distraction insensée, elle a récemment été rechargée dans un espace où la demande est de s’engager dans le monde tel que nous le connaissons. Vous le voyez certainement sur la franchise The Real Housewives et à travers Bravo, qui a intégré des conversations sur la race, la politique, la sexualité et la pandémie. Vous le voyez dans la révolte des fans de Bachelor Nation contre la série The Bachelor et son animateur Chris Harrison pour la manière sourde dont ils traitent la race. Vous le voyez dans l’ascension fulgurante de RuPaul’s Drag Race ces dernières années, qui a révélé qu’une série de compétitions peut être rendue encore plus riche et divertissante lorsqu’elle s’intègre à la réalité de l’expérience LGBT + ou à la popularité récente du redémarrage de Queer Eye. La série de téléréalité gimmicky existe-t-elle toujours? Sans aucun doute. Mais il y a même quelque chose en retour à propos de la simple stupidité de quelque chose comme Love Is Blind, qui a des échos de Marié à la première vue et Joe Millionaire dans son ridicule appât, ou Too Hot to Handle, la série Netflix qui a défié sa jeune distribution chaude de rester célibataire et a échoué parce qu’il ne se permettait pas d’embrasser à quel point c’était vraiment stupide. Cette règle cardinale de la télé-réalité est de savoir ce que vous êtes et de vous y pencher. Ce qui a tourmenté la réalité ces dernières années est une perte d’identité. Une tentative de choquer, de devenir viral ou d’attraper les téléspectateurs avec une absurdité et une escalade de mauvais comportements a fait perdre à ces émissions toute ressemblance avec la réalité. Il est réconfortant de voir ce retour cyclique aux racines fondamentales du genre: l’illusion que quelque chose de réel et sans précédent se passe pendant que vous regardez – même si loin de votre propre réalité. Construire un pont sur un lac gallois et espérer que j’ai assez impressionné les gens pour gagner 100 000 £? Ce n’est pas plus proche de ma réalité que de proposer à une personne avant même d’avoir vu son visage, de marcher nue sur la plage pour fêter mon anniversaire sur Survivor, ou de partager un appartement à New York avec sept inconnus pendant que les caméras filment. Mais lorsque ces émissions sont suffisamment ancrées, vous pouvez vous projeter dans ces scénarios et évaluer comment vous réagiriez. Souhaitez-vous arrêter d’être poli et commencer à devenir réel? 