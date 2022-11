L’ONU enquête sur les allégations d’inconduite de la police égyptienne lors des pourparlers sur le climat

SHARM EL-SHEIKH, Égypte (AP) – Les Nations Unies ont déclaré qu’elles enquêtaient sur des allégations d’inconduite de la part de policiers égyptiens assurant la sécurité lors des pourparlers internationaux sur le climat de cette année.

Cela fait suite aux affirmations selon lesquelles les participants aux événements du pavillon allemand pour le sommet de la COP27 ont été photographiés et filmés après que l’Allemagne y ait organisé un événement avec la sœur d’un militant pro-démocratie égyptien emprisonné, Alaa Abdel Fattah, qui détient également la nationalité britannique.

Dans une déclaration fournie dimanche à l’Associated Press, le bureau climatique de l’ONU a confirmé que certains des agents de sécurité travaillant dans la partie du site désignée comme territoire des Nations Unies venaient du pays hôte, l’Égypte.

Cela était dû à “l’ampleur et la complexité de la sécurité lors d’un événement à grande échelle” comme les pourparlers sur le climat de la COP27, a déclaré l’organisme mondial. Il a ajouté que leur travail se déroule “sous la direction des opérations du Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies (UN DSS)”.

“Les agents de sécurité fournis pour cette COP par le pays hôte sont issus de la police nationale”, a-t-il précisé. “Ils sont là pour aider à fortifier le site et à assurer la sûreté et la sécurité de tous les participants.”

“UN DSS a été informé des allégations de violations du Code de conduite et enquête sur ces informations”, a déclaré le bureau du climat à l’AP.

Le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré samedi qu’il était en contact avec les autorités égyptiennes au sujet des incidents survenus dans son pavillon.

“Nous attendons de tous les participants à la conférence de l’ONU sur le climat qu’ils puissent travailler et négocier dans des conditions sûres”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Ce n’est pas seulement vrai pour les Allemands mais pour toutes les délégations, ainsi que les représentants de la société civile et des médias.”

Les responsables égyptiens n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’accueil par l’Égypte du sommet international a braqué les projecteurs sur son bilan en matière de droits humains.

Le gouvernement s’est engagé dans une répression généralisée de la dissidence ces dernières années, détenant quelque 60 000 personnes, dont beaucoup sans procès, selon un décompte de 2019 de Human Rights Watch.

Sous le président Abdel Fattah el-Sissi, les autorités ont également intimidé et interdit aux médias indépendants et aux organisations locales de fonctionner. Un éminent militant emprisonné, Alaa Abdel-Fattah, a entamé une grève de la faim et de l’eau le premier jour de la conférence pour attirer l’attention sur les pressions pour sa propre libération et celle des autres prisonniers.

Abdel-Fattah est devenu célèbre lors des soulèvements pro-démocratie de 2011 qui se sont propagés au Moyen-Orient, et en Égypte, il a amplifié les appels à la fin de la brutalité policière. Il a passé un total de neuf ans derrière les barreaux et purge actuellement une peine de 5 ans pour avoir re-partagé une publication sur Facebook concernant la mort d’un autre détenu.

Dimanche, l’avocat d’Abdel-Fattah, Khaled Ali, a déclaré dans un article publié sur les réseaux sociaux qu’il n’avait pas été autorisé à rendre visite à l’activiste cet après-midi, malgré l’autorisation du procureur général du pays. Il a dit qu’il reviendrait lundi matin. La famille affirme n’avoir reçu aucune preuve qu’il est toujours en vie depuis qu’il a cessé de boire de l’eau le 6 novembre et n’avoir reçu aucune communication de sa part depuis le 31 octobre, lorsqu’il a annoncé sa grève de la faim et de l’eau.

