L’ONU engage les parties à la réunion du Conseil de sécurité — Enjeux mondiaux

Alors que le Conseil, composé de 15 membres, se préparait à se réunir, les agences de l’ONU ont rapporté que des centaines de personnes avaient été tuées et des milliers blessées suite aux tirs de roquettes sur Israël par des militants palestiniens tôt samedi matin.

La réponse israélienne aux attaques du Hamas a consisté en des frappes aériennes à Gaza, où l’agence des Nations Unies opérant sur place, UNRWAavait signalé des dégâts massifs aux côtés augmentation du nombre de morts.

L’agence des Nations Unies héberge actuellement 73 538 personnes déplacées internes dans 64 de ses écoles dans toutes les zones de la bande de Gaza. Une école de l’UNRWA abritant 225 personnes a été « directement touchée » et gravement endommagée, mais aucune victime n’a été enregistrée, a indiqué l’agence.

De nouveaux rapports font état d’une pénurie alimentaire alarmante et d’affrontements à la frontière israélo-libanaise.

ONU Info/Ziad Taleb Des hommes traversent une zone fortement endommagée du centre de Gaza.

Frontière israélo-libanaise : tirs de roquettes et d’artillerie

Tôt dimanche, l’opération de maintien de la paix de l’ONU au Liban, FINUL« a détecté plusieurs roquettes tirées depuis le sud-est du Liban vers le territoire occupé par Israël dans la zone générale de Kafr Chouba et des tirs d’artillerie d’Israël vers le Liban en réponse », selon la mission.

L’ONU Conseil de sécurité-mission mandatée, opérant le long d’une zone connue sous le nom de «Ligne bleue», a été déployé en 1978 pour rétablir la paix entre Israël et le Liban.

« Nous sommes en contact avec les autorités des deux côtés de la Ligne bleue, à tous les niveaux, pour contenir la situation et éviter une escalade plus grave. » FINUL dit dans un déclaration. « Nos soldats de la paix restent à leur poste et en mission. »

La FINUL a déclaré que les soldats de la paix continuaient à travailler, « certains depuis des abris, pour leur sécurité ».

« Nous exhortons tout le monde à faire preuve de retenue et à utiliser les mécanismes de liaison et de coordination de la FINUL pour désamorcer la situation et éviter une détérioration rapide de la situation sécuritaire », a indiqué la mission.

En « contact étroit » avec les acteurs clés

Dans le même temps, le chef du processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, « est en contact étroit » avec les États-Unis, l’Union européenne, le Qatar, l’Égypte et le Liban « pour discuter de la guerre en cours » en Israël et à Gaza. selon un publication sur les réseaux sociaux par son bureau, UNSCO.

« La priorité est désormais d’éviter de nouvelles pertes de vies civiles et de fournir une aide humanitaire indispensable à la bande de Gaza », a déclaré le poste de l’UNSCO, ajoutant que « l’ONU reste activement engagée pour faire avancer ces efforts ».

Appels à protéger les civils

De hauts responsables de l’ONU ont appelé à un arrêt immédiat de la violence.

ONU Secrétaire général António Guterres Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a condamné samedi « dans les termes les plus fermes » l’attaque du Hamas contre des villes israéliennes, appelant à « une retenue maximale » et à ce que « tous les efforts diplomatiques » soient déployés « pour éviter une conflagration plus large ».

« Les civils doivent être respectés et protégés conformément au droit international humanitaire à tout moment », a déclaré le chef de l’ONU dans un communiqué. déclaration.

L’agence de l’ONU tire la sonnette d’alarme face à la pénurie alimentaire

À mesure que le conflit s’intensifie, les civils, y compris les enfants et les familles vulnérables, sont confrontés à des difficultés croissantes pour accéder aux approvisionnements alimentaires essentiels, les réseaux de distribution étant perturbés et la production gravement entravée par les hostilités, selon le Programme alimentaire mondial (PAM).PAM).

« Le PAM appelle à un accès humanitaire sûr et sans entrave aux zones touchées, appelant toutes les parties à respecter les principes du droit humanitaire, en prenant toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la vie et le bien-être des civils, notamment en garantissant l’accès à la nourriture », a déclaré l’agence. dit.

Depuis Gaza, l’UNRWA a signalé que les opérations alimentaires restent suspendues jusqu’à nouvel ordre, 14 centres de distribution étant désormais fermés. Quelque 112 759 familles, soit 541 640 individus, n’ont pas encore reçu d’aide alimentaire, a indiqué l’agence.