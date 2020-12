L’Éthiopie a accordé aux Nations Unies un accès complet pour fournir de l’aide à la région nord du Tigray, après des semaines de lobbying au milieu d’opérations militaires là-bas, selon un accord vu mercredi par l’AFP.

L’accord, signé par le ministre éthiopien de la paix, permet «un accès sans entrave, durable et sécurisé du personnel et des services humanitaires aux populations vulnérables [government]-régions administrées dans le Tigray et les zones limitrophes des régions d’Amhara et Afar ».

Le Premier ministre Abiy Ahmed, lauréat du prix Nobel de la paix de l’année dernière, a annoncé le 4 novembre des opérations militaires contre les dirigeants du parti au pouvoir de Tigray, le Front de libération du peuple du Tigray (TPLF), affirmant qu’ils répondaient aux attaques organisées par le TPLF contre les camps de l’armée fédérale.

Des milliers de personnes sont mortes dans les combats qui ont suivi et des dizaines de milliers ont fui vers le Soudan voisin.

Le gouvernement a bloqué les connexions téléphoniques et Internet et restreint l’accès à Tigray, ce qui rend difficile l’évaluation des conditions dans la région.

L’ONU met en garde depuis des semaines contre une possible catastrophe humanitaire.

Environ 600 000 personnes vivant à Tigray dépendaient de la distribution de vivres avant le début des combats, dont 96 000 réfugiés érythréens.

La nourriture, le carburant et l’argent sont rares, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), tandis que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) affirme que l’équipement médical de base fait défaut.

Un haut responsable de l’ONU a déclaré mercredi à l’AFP que l’accord d’aide permettrait à l’ONU et aux partenaires humanitaires d’administrer l’aide « partout où les gens sont dans le besoin ».

Les responsables ont déclaré que les évaluations des besoins commenceraient « dès que nous aurions obtenu l’autorisation de notre personnel de sécurité ».

– Administration de conciergerie –

Samedi soir, Abiy a déclaré que les opérations militaires étaient « terminées » après que les forces fédérales ont pris le contrôle de la capitale régionale Mekele.

La direction du TPLF, cependant, a promis de continuer à se battre et affirme que le combat se poursuit dans plusieurs endroits.

Le chef de Tigray, Debretsion Gebremichael, a déclaré mardi que les combats avaient persisté dans au moins trois endroits, dont deux « autour de Mekele » et un autre près de la ville de Wukro, à 50 kilomètres au nord.

La panne des communications a rendu impossible la vérification des affirmations des deux côtés sur le déroulement des combats.

Abiy a l’intention de créer une administration intérimaire à Tigray dirigée par Mulu Nega, ancien haut fonctionnaire du ministère éthiopien de l’enseignement supérieur.

Mercredi, Mulu a annoncé que des administrateurs avaient été installés dans la ville de Shire, située à environ 250 kilomètres (155 miles) au nord-ouest de Mekele, selon un rapport de la société affiliée Fana Broadcasting Corporate.

Les analystes préviennent cependant que l’administration de Mulu pourrait rencontrer la résistance de la population tigréenne.

Le TPLF a dominé la politique éthiopienne pendant près de trois décennies avant que les manifestations anti-gouvernementales ne propulsent Abiy au pouvoir en 2018.

Depuis lors, les dirigeants du TPLF se sont plaints d’avoir été démis de leurs fonctions, ciblés dans des poursuites pour corruption et largement bouc émissaire des malheurs du pays.

Les tensions se sont intensifiées de façon dramatique après que Tigray a organisé des élections régionales en septembre, défiant l’interdiction nationale des sondages en raison de la pandémie de coronavirus.

Les responsables fédéraux ont déclaré les élections au Tigray « illégales », tandis que le TPLF a renvoyé Abiy, un dirigeant illégitime qui n’avait plus le pouvoir de prendre des décisions concernant la région.

