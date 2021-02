L’ONU donne son feu vert pour financer le tribunal du Liban pour 2021

NATIONS UNIES (AP) – Le Conseil de sécurité de l’ONU a donné son feu vert pour que le tribunal soutenu par l’ONU enquête sur l’assassinat en 2005 de l’ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri opéré et financé au moins cette année.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré dans une lettre au conseil diffusée vendredi que le président du Tribunal spécial pour le Liban, la juge Ivana Hrdličková, l’avait informé en novembre que ses travaux ne seraient pas terminés à l’expiration de son mandat le 28 février. .

Le juge a demandé une prolongation de deux ans « pour faire avancer de manière significative ses travaux vers l’achèvement », a déclaré Guterres.

Guterres a déclaré qu’il avait l’intention de prolonger le mandat du tribunal de deux ans à compter du 1er mars, ou jusqu’à ce que ses affaires soient terminées ou que les fonds disponibles soient épuisés «si plus tôt».

Le Liban, qui a pour mandat de payer 49% des frais du tribunal, est confronté à une situation financière désastreuse qui a laissé le tribunal avec un grave déficit de financement. Les 51% restants du financement du tribunal proviennent de contributions volontaires.

Guterres a déclaré qu’il avait lancé un appel urgent aux 193 États membres de l’ONU et à la communauté internationale le 20 décembre pour soutenir le tribunal, mais « malheureusement, l’appel n’a généré aucun nouvel engagement de fonds. »

Sans financement supplémentaire, a-t-il déclaré, l’ONU a été informée que le tribunal «pourrait ne pas être en mesure de s’acquitter de son mandat au-delà du premier trimestre de 2021».

«Mettre un terme brutal à la procédure judiciaire en cours du Tribunal spécial dans ces circonstances serait sans précédent», a écrit Guterres. «Une fermeture prématurée aurait un impact significatif sur les efforts de justice internationale et enverrait un message négatif au peuple libanais et aux victimes du terrorisme dans le monde.»

Après avoir consulté le gouvernement libanais et les membres du Conseil de sécurité, M. Guterres a déclaré qu’il avait l’intention de demander environ 25 millions de dollars à l’Assemblée générale, appelée «subvention», pour couvrir le déficit prévu de financement du gouvernement libanais et des donateurs en 2021. Ce serait temporaire, tandis que le tribunal cherche des fonds supplémentaires, a-t-il déclaré.

L’ambassadrice britannique à l’ONU, Barbara Woodward, l’actuelle présidente du conseil, a déclaré dans une lettre au secrétaire général que les membres approuvaient son intention de prolonger le mandat du tribunal et de demander environ 25 millions de dollars de fonds à l’Assemblée générale pour 2021.

Elle a dit que c’était avec la compréhension que l’argent sera remboursé à partir des contributions volontaires que le tribunal reçoit et que ses arrangements de financement volontaire ne seront pas modifiés.

«Les membres du conseil soulignent que les contributions du Liban, ainsi que des donateurs, devraient rester une source majeure de financement pour le Tribunal spécial et que des efforts supplémentaires devraient être faits pour éviter de dépendre de la subvention», a déclaré Woodward.

La crise économique et financière du Liban, qui a débuté à la fin de 2019, est la pire du pays de l’histoire moderne, avec une économie en contraction de 19% en 2020. Des dizaines de milliers de personnes à travers le pays ont perdu leur emploi et près de la moitié de la population de plus de 6 millions d’habitants. vit dans la pauvreté. Le krach de la monnaie locale a entraîné une inflation à trois chiffres.

Début décembre, la Banque mondiale a déclaré que l’économie libanaise faisait face à une «dépression difficile et prolongée» car ses politiciens refusaient de mettre en œuvre des réformes qui accéléreraient la reprise du pays.

L’attentat à la bombe de la Saint-Valentin 2005 sur le front de mer de Beyrouth qui a tué l’ancien Premier ministre Hariri et 21 autres personnes et blessé 226 personnes a déclenché d’énormes manifestations contre la Syrie, qui a été largement considérée comme coupable. Damas a nié toute implication, mais a été contraint de retirer ses troupes du Liban après 29 ans là-bas.

L’enquête de l’ONU sur l’assassinat de Hariri a été élargie pour inclure 14 autres meurtres libanais.

Le Tribunal spécial basé aux Pays-Bas a condamné Salim Ayyash, membre du groupe militant du Hezbollah, par contumace à la réclusion à perpétuité en décembre pour son implication dans l’assassinat de Hariri. Ayyash n’a jamais été arrêté. Trois autres membres du Hezbollah jugés avec lui ont été acquittés.