L’ONU doit tenir ses promesses en matière d’égalité des sexes et soutenir les femmes — Enjeux mondiaux

NATIONS UNIES, 19 sept (IPS) – En 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté 17 objectifs pour la santé du monde qui constituent ensemble les Objectifs de développement durable (ODD) à atteindre dans le monde d’ici 2030.

L’ONU a accueilli une Sommet ODD 2023 les 18 et 19 septembre pour examiner les progrès réalisés vers ces objectifs. L’un des objectifs est de « parvenir à l’égalité des sexes et à autonomiser toutes les femmes et les filles ». Sur ce point, les progrès ne vont pas bien.

Comme l’a dit le secrétaire général de l’ONU, António Guterres averti en juillet : « À mi-chemin de l’échéance de 2030, les objectifs de développement durable sont dangereusement en retard. L’égalité des sexes sera dans près de 300 ans. L’Asie-Pacifique est l’une des régions les plus en retard. Bien qu’il s’agisse d’une région dynamique, l’Asie-Pacifique aurait dû réaliser à ce stade la moitié des progrès nécessaires pour atteindre les objectifs, mais ses progrès n’ont atteint que 14,4 %. Selon le rapport d’ONU Femmes sur Leadership des femmes en Asie-Pacifique, la représentation des femmes au parlement est de 20 % dans la région Asie-Pacifique, en dessous de la moyenne mondiale de 25 %. Les femmes sont sous-représentées parmi les présidents des commissions permanentes chargées des finances et des droits de l’homme.

La participation des femmes aux négociations de paix – en tant que négociatrices, médiatrices et signataires – est particulièrement rare. Les femmes occupent des postes de direction à hauteur de 20 % seulement. Ce manque de progrès existe également à l’ONU. La région Asie-Pacifique abrite environ 4,3 milliards de personnes, soit 54 % de la population mondiale, et plus de la moitié des femmes de la planète. Pourtant, seulement 18 % des femmes appartenant aux catégories professionnelles et supérieures des organisations des Nations Unies sont originaires de la région. Parmi le personnel professionnel des organisations des Nations Unies, il existe une parité disproportionnée entre l’Occident et le reste du monde. Sur cinq groupes régionaux des États membres de l’ONU – États d’Europe occidentale et autres États, États d’Afrique, États d’Asie-Pacifique, États d’Europe de l’Est, États d’Amérique latine et des Caraïbes – les femmes d’Europe occidentale et autres États, y compris l’Amérique du Nord, constituent un peu plus de la moitié de la population. des femmes professionnelles (51%) dans le système des Nations Unies. Les femmes de la région Asie-Pacifique ne représentent que 6 % des postes de direction ou de décision dans les organisations des Nations Unies. La majorité de ces postes (environ 53 %) sont occupés par du personnel originaire d’Europe occidentale et d’autres États. Le examen récent du racisme dans les organisations des Nations Unies par le Corps commun d’inspection, l’organe de contrôle externe de l’ONU, a confirmé que le personnel de l’ONU des pays du Sud, où la population est majoritairement composée de personnes de couleur, a tendance à être moins bien rémunéré et à détenir moins d’autorité que ceux originaires de pays à population majoritairement blanche ou du groupe des États d’Europe occidentale et autres États. Cette discrimination raciale en termes d’ancienneté et d’autorité est apparue comme un problème macro-structurel à résoudre. A l’ouverture de la 61ème session du Commission de la condition de la femme, le Secrétaire général Guterres a déclaré : « Nous avons besoin d’un changement culturel – dans le monde et dans nos Nations Unies. Partout dans le monde, les femmes devraient être reconnues comme égales et promues sur cette base. Nous avons besoin de plus que des objectifs ; nous avons besoin d’actions, d’objectifs et de points de référence pour mesurer ce que nous faisons. Mais pour les Nations Unies, l’égalité des sexes n’est pas seulement une question de personnel. Cela concerne tout ce que nous faisons. Si l’ONU veut vraiment faire progresser définitivement la condition de la femme, ses organisations devraient se concentrer exclusivement sur les mesures nécessaires pour accroître la représentation des femmes des pays de l’Asie-Pacifique.

Ces mesures devraient inclure, sans toutefois s’y limiter, l’établissement d’objectifs de diversité régionale équilibrée au sein des organisations des Nations Unies, la garantie que les évaluations de recrutement et de sélection sont exemptes de préjugés et la réalisation d’audits sur la progression de carrière des femmes de la région Asie-Pacifique pour identifier et éliminer les obstacles. Il est également essentiel de garantir que les femmes de la région accèdent à des postes de décision. Les organisations des Nations Unies doivent refléter fidèlement la diversité et le dynamisme du personnel de tous les pays et régions du monde, y compris aux niveaux de direction et de décision. Cet aspect est essentiel si les organisations veulent mettre en œuvre leurs mandats pour contribuer à atteindre les objectifs de développement durable d’ici 2030. Lors de l’événement organisé par le Réseau Asie des Nations Unies pour la diversité et l’inclusion pour commémorer la 77e Journée des Nations Unies, l’Ambassadeur Anwarul Chowdhury, ancien Représentant permanent du Bangladesh à l’ONU et ancien secrétaire général adjoint de l’ONU, a noté que Charte des Nations Unies « est le premier accord international à affirmer le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes, avec des références explicites dans l’article 8 affirmant l’éligibilité sans restriction des hommes et des femmes à participer aux divers organes de l’ONU. »

« Il serait donc essentiel que l’ONU garantisse l’égalité, l’inclusion et la diversité dans son personnel de manière réelle et significative », a-t-il déclaré. « Ne laisser personne de côté » est la promesse centrale et transformatrice du Agenda pour le développement durable et son Objectifs de développement durable adopté il y a huit ans. Tenir cette promesse pour toutes les femmes et les filles nécessite de prendre en compte les droits, les besoins et les préoccupations des groupes marginalisés.

Les dirigeants des organisations des Nations Unies doivent veiller à atteindre leurs objectifs chez eux et dans leurs propres organisations, tout en appelant à leur réalisation à l’échelle mondiale.

Shihana Mohamed est l’un des coordonnateurs du Réseau asiatique des Nations Unies pour la diversité et l’inclusion (UN-ANDI) et un Public Voices Fellow auprès du projet OpEd et d’Equality Now.

