Le conseil est sous pression pour décider car le mandat de la mission conjointe, connue sous le nom de MINUAD, expire le 31 décembre.

En juin, le conseil a voté à l’unanimité pour mettre fin à la MINUAD, qui compte plus de 6 000 militaires et policiers et plus de 1 500 civils, et la remplacer par une mission civile beaucoup plus petite de l’ONU. Mais le Conseil n’a pas fixé de date pour la fin de la MINUAD et le début officiel de la nouvelle mission politique, la Mission d’assistance intégrée à la transition des Nations Unies au Soudan, connue sous le nom d’UNITAMS.

« Le Soudan est à un moment critique », a déclaré le chef politique de l’ONU Rosemary DiCarlo lors de la réunion virtuelle du conseil. « Il peut faire des progrès décisifs dans sa transition, mais ce processus peut encore être déraillé par les nombreux défis auxquels il est confronté. »

DiCarlo et tous les membres du conseil ont salué l’accord de paix signé par le gouvernement de transition et les groupes rebelles le 3 octobre. Mais elle a souligné la « situation économique désastreuse » du Soudan, qui a été exacerbée par un arrêt de cinq mois pour empêcher la propagation du COVID-19. ainsi que les besoins humanitaires croissants, dus en partie à de graves inondations et à la violence intercommunautaire.

Le gouvernement soudanais a fait pression pour que la MINUAD se termine le 31 décembre, et l’ambassadrice adjointe de Russie, Anna Evstigneeva, a soutenu la fin de l’année, ainsi que l’ambassadeur des Nations Unies au Niger Abdou Abarry, représentant l’Afrique du Sud, la Tunisie et Saint-Vincent. et les Grenadines.

<< La situation sur le terrain et les dispositions mises en place par le gouvernement de transition pour assurer la stabilité et la protection des personnes et des biens au Darfour sont propices pour que la MINUAD entame son processus de retrait et transfère le contrôle à l'UNITAMS à partir du 31 décembre >>, dit Abarry. .

DiCarlo a déclaré que le gouvernement de transition du Soudan a souligné que l’UNITAMS doit avoir « une empreinte légère ». En réponse, a-t-elle déclaré, la mission se concentrera sur le soutien de la transition politique, le soutien des processus de paix, le soutien à la consolidation de la paix, la protection des civils et l’état de droit, et le soutien des efforts du Soudan pour promouvoir l’économie, le développement et mobiliser l’aide humanitaire.

DiCarlo a déclaré que l’objectif de l’ONU est que l’UNITAMS et l’équipe civile de pays des Nations Unies commencent à atteindre ces objectifs d’ici le 1er janvier.

Le chef du maintien de la paix de l’ONU, Jean-Pierre Lacroix, a déclaré que le gouvernement de transition du Soudan était déterminé à assumer la responsabilité de la protection des civils – un rôle clé des soldats de la paix de la MINUAD – mais s’est demandé qui protégerait les civils pendant une transition.

Il a déclaré que l’UA, l’ONU et le gouvernement ont recommandé la résiliation de la MINUAD le 31 décembre, « suivie d’une admission de six mois puis d’une liquidation ».

Atul Khare, le chef de la logistique de l’ONU, a averti le conseil que la fermeture de l’une des plus grandes opérations de l’ONU serait « une entreprise majeure », expliquant que le personnel de la mission est dispersé autour d’une base à El Fasher. Quartier général de la mission à Zallingei, 13 équipes. ainsi qu’à Khartoum et à Port Soudan.

En plus des équipements déployés dans les 22 contingents militaires et policiers, Khare a déclaré que la mission disposait de plus de 10 000 «actifs plus inventaire». Le retrait ne prendra pas moins de six mois, a-t-il dit, suivi d’une période de 9 à 12 mois de « vente et liquidation des actifs » nécessitant une « pleine coopération » du gouvernement.

L’ambassadeur d’Allemagne à l’ONU, Christoph Heusgen, a réitéré DiCarlo, avertissant que le Soudan est à « un moment critique » et que « le processus de transition pourrait encore dérailler ».

Il a souligné les inondations, une mauvaise récolte, le COVID-19, des rapports sur des combats internes pour le contrôle des mines d’or, des attaques contre les forces gouvernementales et une faible représentation des femmes dans les organes de transition.

Heusgen a exhorté le conseil d’administration à considérer ses obligations en prenant une décision de retrait et comment il pourrait travailler avec le gouvernement «de la manière la plus efficace pour relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés». .

Jose Singer, l’ambassadeur de l’ONU en République dominicaine, a déclaré qu’il s’était rappelé ce qui s’était passé en Haïti voisin après le « retrait prématuré » des soldats de la paix de l’ONU, une référence à l’insécurité persistante du pays.

La nouvelle ambassadrice britannique à l’ONU, Barbara Woodward, a appelé l’ONU, en collaboration avec le gouvernement du Soudan, à «garantir que la transition de la MINUAD à l’UNITAMS soit responsable, séquentielle et durable».

L’ambassadeur d’Estonie à l’ONU, Sven Jurgenson, a déclaré: « L’Estonie soutient un retrait responsable qui n’est pas politisé mais basé sur les besoins du terrain ».

«En précipitant le retrait, vous risquez de perdre les gains importants que la MINUAD a réalisés au fil des ans», a-t-il déclaré.