L’ONU dit que les talibans sont divisés en appel pour restaurer les droits des femmes

NATIONS UNIES – Une délégation dirigée par la femme la plus haut placée aux Nations Unies a exhorté les talibans lors d’une visite de quatre jours en Afghanistan qui s’est terminée vendredi à inverser leur répression contre les femmes et les filles. Certains responsables talibans étaient plus ouverts à la restauration des droits des femmes, mais d’autres s’y sont clairement opposés, a déclaré un porte-parole de l’ONU.

L’équipe de l’ONU a rencontré les talibans dans la capitale Kaboul et dans la ville méridionale de Kandahar. Il n’a divulgué les noms d’aucun des responsables talibans. Les réunions ont porté sur les mesures restrictives que les talibans ont imposées aux femmes et aux filles depuis leur arrivée au pouvoir en août 2021, au cours des dernières semaines du retrait des forces américaines et de l’OTAN après 20 ans de guerre.

L’équipe, dirigée par la secrétaire générale adjointe de l’ONU, Amina Mohammed, a constaté que certains responsables talibans “ont été coopératifs et qu’ils ont reçu des signes de progrès”, a déclaré le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq. “L’essentiel est de réconcilier les responsables (talibans) qu’ils ont rencontrés et qui ont été plus utiles avec ceux qui ne l’ont pas fait.”

Haq a souligné qu ‘«il existe de nombreux points d’autorité différents» parmi les talibans et que l’équipe de l’ONU essaiera de les amener à «travailler ensemble pour faire avancer les objectifs que nous voulons, qui incluent le plus crucial, ramener les femmes et les filles à la pleine jouissance de leurs droits. »

Mohammed, ancien ministre nigérian et musulman, a été rejoint lors du voyage par Sima Bahous, directrice exécutive d’ONU Femmes, qui promeut l’égalité des sexes et les droits des femmes, et le secrétaire général adjoint aux affaires politiques Khaled Khiari.

Comme les talibans l’ont fait lors de leur précédent règne sur l’Afghanistan de 1996 à 2001, ils ont progressivement réimposé leur interprétation sévère de la loi islamique, ou charia. Les filles ont été exclues de l’école au-delà de la sixième année et les femmes sont interdites de la plupart des emplois, des espaces publics et des gymnases.

Fin décembre, les talibans ont interdit aux groupes humanitaires d’employer des femmes, paralysant les livraisons qui aident à maintenir en vie des millions d’Afghans et menaçant les services humanitaires dans tout le pays. En outre, des milliers de femmes qui travaillent pour des organisations humanitaires à travers ce pays meurtri par la guerre sont confrontées à la perte de revenus dont elles ont désespérément besoin pour nourrir leur propre famille.

Le travail limité des femmes a été autorisé dans certains secteurs, y compris le domaine de la santé.

“Ce que nous avons vu en termes de droits fondamentaux pour les femmes et les filles est un énorme pas en arrière”, a déclaré Haq. “Nous essayons de faire plus et nous continuerons sur ce front.”

Dans un communiqué, Mohammed a déclaré que son message aux talibans était très clair : « ces restrictions offrent aux femmes et aux filles afghanes un avenir qui les confine dans leurs propres maisons, violant leurs droits et privant les communautés de leurs services ».

Elle a souligné que la livraison de l’aide humanitaire est basée sur le principe exigeant un accès sans entrave et sûr pour tous les travailleurs humanitaires, y compris les femmes.

« Notre ambition collective est celle d’un Afghanistan prospère, en paix avec lui-même et ses voisins, et sur la voie du développement durable. Mais en ce moment, l’Afghanistan s’isole, au milieu d’une terrible crise humanitaire et l’un des pays les plus vulnérables de la planète au changement climatique », a-t-elle déclaré.

Au cours du voyage qui comprenait également une visite dans l’ouest d’Hérat, l’équipe de Mohammed a également rencontré des travailleurs humanitaires, des représentants de la société civile et des femmes dans les trois villes.

“Les femmes afghanes ne nous ont laissé aucun doute sur leur courage et leur refus d’être effacées de la vie publique”, a déclaré Bahous, d’ONU Femmes, dans un communiqué. “Ils continueront à défendre et à lutter pour leurs droits, et nous avons le devoir de les soutenir dans cette démarche.”

“Ce qui se passe en Afghanistan est une grave crise des droits des femmes et un signal d’alarme pour la communauté internationale”, a-t-elle déclaré, soulignant que les restrictions et les décrets des talibans montrent “à quelle vitesse des décennies de progrès en matière de droits des femmes peuvent être annulés dans une affaire de jours. »

Avant d’arriver à Kaboul, les membres de la délégation ont visité des pays musulmans du Moyen-Orient ainsi que l’Indonésie, le Pakistan et la Turquie. Ils ont rencontré les dirigeants des 57 pays de l’Organisation de la Conférence islamique, la Banque islamique de développement et des groupes de femmes afghanes à Ankara, en Turquie et à Islamabad, ainsi qu’un groupe d’ambassadeurs et d’envoyés spéciaux en Afghanistan basés à Doha, la capitale de Qatar.

“La nécessité d’une voie politique revitalisée et réaliste a été constamment soulignée et tous sont restés fermes sur les principes fondamentaux, y compris les droits des femmes et des filles à l’éducation, au travail et à la vie publique en Afghanistan”, a déclaré l’ONU.