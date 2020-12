Les Nations Unies ont déclaré vendredi que les combats se poursuivaient « dans de nombreuses régions » du Tigré éthiopien, compliquant les efforts pour fournir une aide humanitaire malgré un accord accordant à l’ONU l’accès au territoire sous contrôle fédéral.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé il y a un mois des opérations militaires dans la région du nord, affirmant qu’elles visaient les dirigeants de son parti au pouvoir, le Front de libération du peuple du Tigray (TPLF).

La semaine dernière, il a déclaré la victoire, affirmant que les combats étaient « terminés » après l’entrée des forces fédérales dans la capitale régionale Mekele. Mais le TPLF a juré de continuer à se battre.

« Nous avons des rapports faisant état de combats toujours en cours dans de nombreuses régions du Tigré. C’est préoccupant et c’est une situation complexe pour nous », a déclaré à l’AFP Saviano Abreu, porte-parole du bureau de coordination humanitaire de l’ONU.

Le conflit a fait des milliers de morts, selon le groupe de réflexion International Crisis Group (ICG), et des dizaines de milliers de réfugiés ont traversé la frontière vers le Soudan.

L’ONU a mis en garde contre une possible catastrophe humanitaire à Tigray, même si une panne de communication a rendu difficile l’évaluation des conditions sur le terrain.

Mercredi, l’ONU a annoncé qu’elle était parvenue à un accord pour administrer l’aide dans les zones du Tigray contrôlées par le gouvernement.

Mais vendredi, des évaluations de sécurité étaient toujours en cours et trois responsables de l’ONU ont déclaré à l’AFP que l’aide ne devrait pas arriver avant la semaine prochaine.

– ‘Pas d’accès’ –

« Fondamentalement, pour le moment, il n’y a pas d’accès », a déclaré un responsable, arguant que l’ONU et le gouvernement « auraient dû retarder » l’annonce de l’accord jusqu’à ce que les préparatifs soient plus avancés.

« Lorsque vous rendez public comme ils l’ont fait, cela crée des attentes pour les gens qui pensent: ‘L’accès a été donné, pourquoi l’aide ne nous parvient-elle pas?' », A déclaré le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité du sujet. .

L’ONU continue de négocier « avec toutes les parties au conflit » pour garantir un accès sans entrave, a déclaré Abreu.

« Nous avons obtenu cet accès, cet accord avec le gouvernement fédéral. Mais nous devons également avoir le même type d’accord avec toutes les parties au conflit pour être sûrs d’avoir effectivement un libre accès inconditionnel au Tigray », a-t-il déclaré.

Il a souligné qu’une partie de l’aide était toujours administrée.

«Des centaines d’humanitaires sont toujours sur le terrain et font tout ce qu’ils peuvent pour aider les personnes touchées par le conflit et celles qui en avaient déjà besoin avant les combats», a-t-il déclaré.

– Sécurité des réfugiés –

Le sort d’environ 96 000 réfugiés érythréens qui, avant le conflit, vivaient dans des camps du nord du Tigré, dans des régions qui auraient connu de violents combats, est particulièrement préoccupant.

Plus tôt cette semaine, l’ONU a lancé un appel public au gouvernement pour qu’il autorise l’aide dans les camps, qui seraient à court de nourriture.

Un responsable gouvernemental a déclaré à l’AFP qu’il y avait probablement un «tampon» de vivres qui durerait toute la semaine.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) est impatiente de fournir dès que possible de la nourriture, des médicaments et d’autres fournitures aux réfugiés et aux communautés d’accueil, a déclaré vendredi à l’AFP la représentante éthiopienne Ann Encontre.

Il veut également évaluer des rapports « très sombres » sur la sécurité des camps, qu’il n’a pas pu vérifier en raison de la panne de communication, a déclaré Encontre.

«Nous avons entendu parler de la mort de réfugiés, nous avons entendu que certains ont été contraints à la conscription. Nous avons entendu parler d’enlèvements», a-t-elle déclaré.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a rapporté dimanche que « quelque 1 000 réfugiés érythréens seraient arrivés à Mekele en provenance des camps de réfugiés autour de Shire » dans le nord du Tigré.

Cette semaine, plusieurs réfugiés érythréens vivant auparavant au Tigray se sont également rendus au Soudan, a déclaré Encontre.

– Combattre les ‘envahisseurs’ –

Le TPLF a dominé la politique éthiopienne pendant près de trois décennies avant que les manifestations anti-gouvernementales ne propulsent Abiy au pouvoir en 2018.

Le parti s’est ensuite plaint d’être mis à l’écart, et les tensions se sont intensifiées de façon dramatique après que Tigray ait organisé des élections régionales en septembre – défiant une interdiction nationale des sondages en raison de la pandémie de coronavirus – et a cherché à qualifier Abiy de leader illégitime.

Le chef tigréan Debretsion Gebremichael a juré de continuer à se battre tant que les «envahisseurs» fédéraux seront sur le sol tigréen.

Jeudi, il a déclaré que des combats avaient eu lieu « autour de Mekele » et plusieurs diplomates ont également déclaré à l’AFP que les affrontements persistaient dans plusieurs endroits du Tigré.

Les médias d’État ont diffusé cette semaine ce qu’ils ont dit être les premières images de Mekele depuis l’arrivée des forces fédérales, bien qu’elles n’aient pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Dans une interview accordée aux médias tigréens cette semaine, Getachew Reda, membre senior du TPLF, a appelé à une mobilisation massive des jeunes pour repousser les forces éthiopiennes qui, selon lui, étaient soutenues par des soldats érythréens, ce que l’Éthiopie nie.

« Notre jeunesse, notre milice devraient se lever et se déployer pour combattre par dizaines de milliers », a déclaré Getachew.

