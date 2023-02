L’ONU dit que la Syrie accepte d’ouvrir 2 nouveaux points de passage pour l’aide au tremblement de terre

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a salué la décision du dirigeant syrien Bashar Assad d’ouvrir des points de passage à Bab Al-Salam et Al Raée pour une période initiale de trois mois.

NATIONS UNIES – Le président syrien a accepté d’ouvrir deux nouveaux points de passage entre la Turquie et le nord-ouest du pays tenu par les rebelles pour fournir l’aide et l’équipement dont ont désespérément besoin des millions de victimes du tremblement de terre, ont annoncé lundi les Nations Unies.

António Guterres a déclaré dans un communiqué que le bilan du séisme “continue d’augmenter, fournir de la nourriture, de la santé, de la nutrition, de la protection, des abris, des fournitures d’hiver et d’autres fournitures vitales à tous les millions de personnes touchées est de la plus haute urgence”.

“L’ouverture de ces points de passage – ainsi que la facilitation de l’accès humanitaire, l’accélération des approbations de visas et la simplification des déplacements entre les hubs – permettront à plus d’aide d’entrer, plus rapidement”, a déclaré le chef de l’ONU.