NATIONS UNIES (AP) – L’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie a déclaré lundi que la diplomatie internationale était cruciale pour mettre fin à la guerre de 10 ans en Syrie et qu’il était important d’établir un nouveau format pour rassembler les nations clés ayant une influence sur le conflit, y compris les États-Unis. , La Russie, l’Iran, la Turquie, les États arabes et l’Union européenne.

Geir Pedersen a déclaré au Conseil de sécurité que la Syrie «fait partie des conflits les plus profondément internationalisés d’une génération, avec bon nombre des problèmes qui comptent le plus pour les Syriens, même pas entre les mains des Syriens».

Après de récentes visites en Russie, en Syrie et en Turquie, et des discussions virtuelles avec d’autres parties sur la manière de faire avancer un processus politique, il a déclaré qu’il pensait qu’il était temps pour une «diplomatie silencieuse».

«Avec le temps, nous devrons peut-être essayer de mettre en place un nouveau moyen de discussion internationale, un nouveau format international pour la diplomatie et la coopération nécessaires», a déclaré Pedersen dans son exposé virtuel au conseil de Genève.

S’adressant aux journalistes plus tard, il a déclaré qu’il n’avait pas encore décidé d’un format, mais « il est important que nous établissions ce nouveau format international de manière à ce qu’il fasse intervenir toutes les différentes parties qui ont une influence sur le conflit. »

La Russie, l’Iran, la Turquie et les États-Unis sont militairement impliqués en Syrie et doivent être impliqués dans un nouvel effort international en plus des États arabes, de l’UE et des cinq membres permanents du Conseil de sécurité qui ajouteraient la Chine, la Grande-Bretagne et la France, a-t-il déclaré.

Depuis que la guerre civile en Syrie a éclaté en 2011, de nombreux rassemblements de haut niveau ont été organisés pour mettre fin aux combats et guider la Syrie vers une transition politique. Les destinations comprenaient Istanbul, Paris, Rome, Vienne et Genève, y compris des assemblées portant des noms tels que «Amis de la Syrie» et «Londres 11». En 2016, c’était le «Groupe international de soutien à la Syrie». Aucun n’a eu un impact durable.

Pedersen a déclaré que l’administration Biden était encore «au début» et que des discussions plus approfondies étaient nécessaires avec toutes les parties avant de lancer un nouveau format international.

L’histoire continue

« La clé pour moi est qu’il est maintenant nécessaire que tous ces acteurs s’assoient sérieusement et développent une politique syrienne basée sur la compréhension qu’aucun d’entre eux ne peut dicter l’issue du conflit syrien », a-t-il déclaré.

Appelant cela un «sombre anniversaire», Pedersen a déclaré que le conflit syrien, qui a fait environ 500 000 morts, a duré «à peu près la durée de la Première et de la Seconde Guerre mondiale combinées».

«Le peuple syrien est parmi les plus grandes victimes de ce siècle», a-t-il déclaré. «Ils ont vu leur pays à revenu intermédiaire rentrer dans le dé-développement et la misère à une telle échelle qu’il faudra des générations pour se reconstruire».

Pedersen a souligné la corruption, la mauvaise gestion, les sanctions et la crise économique qui ont laissé neuf Syriens sur 10 vivant dans la pauvreté.

Au milieu de la tragédie, a déclaré Pedersen, il y a eu une «lueur d’espoir»: les lignes de front n’ont pas changé depuis un an depuis un cessez-le-feu dans le nord-ouest de la Syrie et il y a eu un «calme relatif». En termes syriens, cela signifie toujours des bombardements et des tirs de roquettes le long des lignes de contact, des frappes aériennes de parties syriennes et étrangères, des troubles violents et des actions de groupes terroristes, a-t-il déclaré.

«Le plus grand danger de tous est que le calme fragile se dégrade, conduisant à une nouvelle tempête de conflit total et tout ce que cela signifierait pour les Syriens, la région et au-delà», a-t-il déclaré. «L’autre danger auquel la Syrie est confrontée est que même si le calme ne s’effondre pas, une stase prolongée s’installe – et le peuple syrien endure une nouvelle décennie de désespoir, de découragement et de désespoir.»

Pedersen a déclaré que les Syriens doivent négocier un règlement dans un processus dirigé par les Syriens convoqué par les Nations Unies pour mettre en œuvre une résolution du Conseil de sécurité adoptée en décembre 2015 approuvant à l’unanimité une feuille de route pour la paix en Syrie approuvée à Genève le 30 juin 2012 par des représentants de l’ONU , La Ligue arabe, l’UE, la Turquie et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Il appelle à la création d’un organe directeur de transition, suivi de la rédaction d’une nouvelle constitution et se terminant par des élections supervisées par l’ONU.

Mais Pedersen a déclaré: « Je suis absolument convaincu qu’ils ne progresseront pas loin si un processus dirigé par la Syrie n’est pas soutenu par une diplomatie internationale constructive sur la Syrie. »

Avec très peu de confiance et un manque de confiance parmi les Syriens et parmi les principaux rivaux internationaux, a-t-il dit, un moyen doit être trouvé «autour du syndrome du« vous d’abord »qui caractérise une grande partie de la diplomatie en Syrie».

«Ce qu’il faut, c’est s’identifier avec réalisme et précision – et mettre en œuvre en parallèle – des étapes par étapes mutuelles et réciproques, étape par étape, des acteurs syriens et internationaux», a déclaré Pedersen.

Il a dit qu’il avait discuté de sa réflexion sur la façon de diviser les problèmes en composants «et de se déplacer de façon synchronisée pour progresser régulièrement» au cours de ses récentes visites et conversations.

Pedersen a déclaré que des progrès pour débloquer les progrès en matière de libération et de comptabilisation des détenus, des enlevés et des personnes disparues seraient «un geste humanitaire important, un renforcement de la confiance vital, un signal à tous les Syriens et un disjoncteur dans le contexte de la diplomatie internationale».

Le mouvement pour sortir de l’impasse sur la rédaction d’une nouvelle constitution pourrait également être «un élément constitutif de la coopération intra-syrienne», a-t-il déclaré.

Un sixième cycle de pourparlers entre le gouvernement et l’opposition «doit être différent de ce qui s’est passé auparavant», a déclaré Pedersen.