Un agriculteur cueille du cannabis dans une serre le 10 novembre 2020 à Kasese, en Ouganda. | Luke Dray / Getty Images

Mais c’est encore loin de la légalisation internationale.

Une commission des Nations Unies a voté pour reclasser le cannabis en tant que drogue moins dangereuse, reconnaissant la valeur médicale de la plante et ouvrant la voie à une nouvelle utilisation thérapeutique de la drogue au niveau international.

Le vote 27-25 de la Commission des Nations Unies pour les stupéfiants basée à Vienne était basé sur les recommandations de 2019 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui fournit une expertise technique sur les médicaments à l’ONU. La décision supprime le cannabis et la résine de cannabis du Tableau IV de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, où il a été répertorié à côté de drogues telles que l’héroïne comme ayant peu ou pas de valeur médicale ou thérapeutique.

Cependant, le vote ne supprime pas le cannabis ou les produits connexes de la liste des drogues nécessitant des contrôles internationaux stricts.

Les États-Unis, le Canada, le Mexique et le Royaume-Uni figuraient parmi les pays qui ont voté pour approuver la mesure; des pays comme la Russie, la Chine, le Brésil et le Japon ont voté contre. Le Maroc était le seul pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord à soutenir le reclassement.

La convention de 1961 a été établie pour renforcer la coopération internationale en vue de mettre fin à l’abus des drogues grâce à deux méthodes d’intervention. Le premier restreint l’usage, la possession, la vente et la distribution de drogues aux fins de la science ou de la médecine, tandis que le second prévoit la collaboration pour intercepter et démoraliser les trafiquants de drogue.

Le système des Nations Unies pour la classification des drogues contrôlées répertorie 250 substances dans quatre «listes», ou catégories, en fonction de leurs risques pour la santé, de leurs dangers, de leur dépendance et de leur valeur médicale. L’annexe IV, sur la liste du cannabis depuis des décennies, est réservée aux substances les plus dangereuses qui ont «une valeur médicale ou thérapeutique extrêmement limitée».



Observatoire européen des drogues et des toxicomanies Système de classification des Nations Unies pour les drogues contrôlées.

Maintenant, cependant, avec ce vote reclassant le cannabis comme moins dangereux, la commission des Nations Unies «a ouvert la porte à la reconnaissance du potentiel médicinal et thérapeutique de la drogue récréative couramment utilisée mais encore largement illégale» au niveau international, a déclaré l’ONU dans un article de presse sur le vote.

Un communiqué de presse d’un groupe international d’organisations de politique en matière de drogues a salué les changements, qui, selon eux, inciteront davantage la communauté internationale à investir dans les médicaments à base de cannabis.

«C’est une bonne nouvelle pour les millions de personnes qui utilisent du cannabis à des fins thérapeutiques et reflète la réalité du marché croissant des médicaments à base de cannabis», indique le communiqué.

Cependant, les défenseurs ont également déclaré que les changements ne vont pas assez loin car le cannabis restera inscrit à l’annexe I avec des drogues plus graves comme l’héroïne et la cocaïne. Ceci malgré la conclusion de l’OMS selon laquelle le cannabis n’était pas aussi nocif que les autres médicaments énumérés dans le même calendrier.

Le cannabis et ses dérivés sont toujours soumis à des contrôles internationaux stricts, et le vote de la commission contre les quatre autres mesures liées au cannabis, dont une visant à retirer les extraits et teintures de cannabis de la liste des substances les plus sujettes à l’abus, montre qu’une légalisation internationale plus large est toujours loin.

Mais la tendance va dans ce sens, et ce dernier vote aide certainement.

Le mouvement vers la légalisation de la marijuana à des fins médicales fait son chemin



Mladen Antonov / AFP via Getty Images Des responsables thaïlandais de la santé plantent des plants de cannabis dans une serre de marijuana médicinale à l’extérieur de Chon Buri, au sud de Bangkok, le 8 octobre 2020.

Bien que les partisans aient beaucoup de travail à faire pour améliorer l’accès international à la marijuana médicale, les développements récents suggèrent que le mouvement prend de l’ampleur.

En janvier, le ministère de la Santé ougandais a publié des directives pour la culture de la marijuana à des fins médicales, mettant le pays en conformité avec d’autres pays africains, notamment la Zambie, le Lesotho et le Zimbabwe, qui assouplissent les restrictions sur la culture de la marijuana médicale.

Plus tôt cette année, la Thaïlande, qui a des peines sévères en matière de drogue, est devenue le premier pays d’Asie du Sud-Est à légaliser l’utilisation de la marijuana médicale pour les patients. Et fin novembre, le gouvernement thaïlandais a annoncé son intention d’autoriser l’utilisation du cannabis – moins ses éléments les plus addictifs, comme les fleurs – dans les cosmétiques et la cuisine.

Le 26 novembre, le Sénat mexicain a voté à une écrasante majorité pour légaliser la marijuana et le Canada a légalisé la marijuana en 2018. Les États-Unis n’ont pas légalisé la marijuana au niveau fédéral, mais quatre autres États ont voté pour la légaliser lors des élections de 2020, portant le total à 15.

Cette semaine, la Chambre des représentants des États-Unis s’apprête à adopter la loi sur les opportunités, le réinvestissement et la radiation de la marijuana (MORE), qui sera la première fois que la décriminalisation fédérale de la marijuana sera envisagée par l’une ou l’autre chambre du Congrès. S’il est adopté, le projet de loi, parrainé par la vice-présidente élue Kamala Harris, supprimera également les condamnations relatives à la marijuana, qui ont longtemps frappé de manière disproportionnée les communautés de couleur.